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Antalya'da öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı: Yeni tarife ne kadar oldu?

Antalya'da yapılan Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu toplantısından servis ücretlerine 27,5 ile yüzde 30 arasında zam kararı çıktı. Peki devlet ve özel okul servis ücretleri ne kadar oldu?

17:24 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Antalya'da öğrenci servis ücretlerine yüzde 30 zam
Antalya'da öğrenci servis ücretlerine yüzde 30 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı.

Antalya'da öğrenci servis ücretlerine ne kadar zam geldi?

Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepler görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı. Toplantıda servis ücretlerinde devlet okullarında yüzde 27,5 özel okullara yüzde 30 zam kararı alındı. Kararın önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı öğrenildi.



#Antalya
#servis ücreti
#devlet okulları servis ücreti
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