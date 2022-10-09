Meteoroloji uyarmıştı: Artvin Yusufeli’ni sağanak ve dolu vurdu

Artvin Yusufeli’nde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışın ardından dereler taştı, yollar çamurla kaplandı. Artvin Yusufeli’nde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışın ardından dereler taştı, yollar çamurla kaplandı. İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca, taşan dereler heyelana neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur ve çamur sularıyla kaplandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarına başlarken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riskin olduğu belirtildi.

Artvin hava durumu

Yusufeli hava durumu

Yusufeli yeni yerleşim yerinde okullar ne zaman açılacak?

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES Projesi dolayısıyla su altında kalacak ilçe merkezindeki okulların, yeni yerleşim yerine taşınarak 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren eğitim öğretime burada devam edeceğini söyledi.

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Okulların taşınması olduğuna dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti: "Bu süreci bugünkü toplantıda gözden geçirdik. Gerek taşınma işlemleri, gerek servis planlaması, yeme içme durumu, okul bahçesi ve etrafıyla ulaşım yollarının güvenliğini de dikkate alarak gerekli planlamalarımızı yaptık. Anaokulu ve engelli öğrencilerimizin taşınması için de ayrı bir planlama yaptık. Bu çalışmalarımız ve planlamalarımız neticesinde 24 Ekim 2022 tarihinde tüm okullarımızın yeni yerleşim yerinde açılmasına komisyon olarak karar verdik. İnşallah 24 Ekim itibarıyla okullarımızı yeni yerleşim yerinde açacağız ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yeni ilçe merkezimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız."