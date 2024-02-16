Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım sona ermek üzere. Bahar dönemi öncesi alttan ders bırakmak istemeyen açıköğretim öğrencileri bütünleme sınavının tarihi ve saatine odaklandı. Final sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyenler için yapılacak olan bütünleme sınavları üç oturum olacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavı 17 - 18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak.
BAHAR YARIYILI TAKVİMİ
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00
2023-2024 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI 24 Ağustos 2024 Saat : 09:30