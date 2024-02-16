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ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları giriş belgeleri yayınlandı! Sınav ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF akademik takvim ile sınav tarihleri belli oldu. Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları için son gün 16 Şubat! Bunun yanı sıra gözler Atatürk Üniversitesi bütünleme sınavı için duyurulara çevrildi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılımı ile güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavları bu hafta sonu yapılacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

16:17 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 17:13 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
ATA AÖF
ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım sona ermek üzere. Bahar dönemi öncesi alttan ders bırakmak istemeyen açıköğretim öğrencileri bütünleme sınavının tarihi ve saatine odaklandı. Final sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyenler için yapılacak olan bütünleme sınavları üç oturum olacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı 17 - 18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak.

BAHAR YARIYILI TAKVİMİ

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

2023-2024 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI 24 Ağustos 2024 Saat : 09:30



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