NBA Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı. Nuggets'ı galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Michael Porter; 20 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double"a imza atan Nikola Jokic ve 18 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı bitiren Jamal Murray taşıdı. Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.