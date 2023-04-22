|
Reklam
Reklam
Özgün

Hawks Boston Celtics'i 130-122 yenerek serideki ilk galibiyetini elde etti

NBA’de Atlanta Hawks, 2-0 geride olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 3. karşılaşmasında Boston Celtics'i 130-122 yendi. Maçta 7 oyuncu çift haneli skor üretirken Hawks'ta Trae Young 32 sayı, 9 asist, 6 ribaunt; Dejounte Murray de 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle öne çıktı. Geçen yılın NBA finalisti Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla mücadele etti. Atlanta Hawks - Boston Celtics maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:00 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Atlanta Hawks 130-122 Boston Celtics Maç Özeti

Atlanta Hawks 130-122 Boston Celtics Maç Özeti

Atlanta Hawks, 2-0 geride olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 3. karşılaşmasında Boston Celtics'i 130-122 yendi.

ATLANTA HAWKS - BOSTON CELTİCS MAÇ ÖZETİ






#Atlanta Hawks
#Boston Celtics
#NBA
#Jayson Tatum
#Marcus Smart
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.