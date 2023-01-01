Thomas Tuchel’li Bayern Münih, Jürgen Klopp’lu Liverpool ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçtan Bayern Münih 4-3’lük skorla galip geldi. Goller dakika 2’ Cody Gakpo, 28’ Virgil van Dijk, 33’ Serge Gnabry, 42’ Leroy Sane, 66’ Luis Diaz, 80’ Josip Stanisic ve 90’ Frans Kratzig’den geldi. Bayern Münih - Liverpool maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.