Bayern Münih 2-2 Bayer Leverkusen Maç Özeti
Bayern Münih, Almanya Bundesliga 4. haftasında evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Bayern Münih’in yeni transferi Harry Kane maçta 1 gol kaydetti. Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç özeti haberimizde.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU
ALMANYA BUNDESLİGA GÜNCEL PUAN DURUMU
ALMANYA BUNDESLİGA GÜNCEL PUAN DURUMU
ALMANYA BUNDESLİGA 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
ALMANYA BUNDESLİGA 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Bayern Münih
#Harry Kane
#Almanya Bundesliga
#Bayer Leverkusen
1 saat önce