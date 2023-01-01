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Harry Kane'li Bayern Münih evinde Leverkusen'le 2-2 berabere kaldı

Almanya Bundesliga 4. haftasında Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 7’ Harry Kane 24’ Alejandro Grimaldo, 86’ Leon Goretzka ve 90’ Exequiel Palacios’dan (pen.) geldi. Leverkusen bu sonuçla averajla 10 puanla 1. sırada yer aldı. Bayern Münih aynı puanla 2. sırada yer aldı. Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek ve Almanya Bundesliga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:16 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bayern Münih 2-2 Bayer Leverkusen Maç Özeti

Bayern Münih 2-2 Bayer Leverkusen Maç Özeti

Bayern Münih, Almanya Bundesliga 4. haftasında evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Bayern Münih’in yeni transferi Harry Kane maçta 1 gol kaydetti. Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç özeti haberimizde.

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇ SONUCU

ALMANYA BUNDESLİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

ALMANYA BUNDESLİGA 4. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Bayern Münih
#Harry Kane
#Almanya Bundesliga
#Bayer Leverkusen
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