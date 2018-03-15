Beşiktaş 1-3 Bayern Münih maç özeti! Video özet

Beşiktaş Bayern Münih maç özeti ve golleri haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundan elendi. Bizler de kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Beşiktaş Bayern Münih maç özetini hazırladık.

İlk maçta rakibine 5-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesinde de varlık gösteremedi. Alman ekibi, 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş, ikinci yarının ilk dakikasında yediği golle 2-0 geriye düştü. Vagner Love'ın golüyle umutlanan Beşiktaş, Sandro Wagner'in fileleri havalandırmasıyla rakibine 3-1 yenildi.

Beşiktaş Bayern Münih maç özeti ve golleri

Sizler için hazırladığımız video ile maç özetini çok daha rahat bir şekilde izleyebilir ve maçın ayrıntılarını görebilirsiniz.

05:03 dk 14 Mart 2018 Diğer Beşiktaş 1-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş Bayern Münih'le karşılaştı. Maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.





- Vodafone Park'taki ilk Avrupa yenilgisi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta, Avrupa kupalarındaki ilk yenilgisini aldı.

Hizmete girdikten sonra bu stattaki 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki 10. Avrupa kupası maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'taki resmi maçlarda ikinci kez kaydetti.

2015-2016 sezonunda hizmete giren stadından 50. resmi maçına çıkan siyah-beyazlı takım, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe mağlubiyetin ardından Bayern Münih'e de yenildi.

Beşiktaş, 50 karşılaşmada 35 galibiyet, 13 beraberlik alırken, 2 maçta mağlup oldu.

- İç sahadaki namağlup serisi bitti

Siyah-beyazlı ekibin, Bayern Münih karşısında aldığı sonuçla iç sahadaki namağlup serisi de sona erdi.

Avrupa kupalarındaki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'e karşı 3-1'lik sonuçla alan Beşiktaş, sonraki 12 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı.

Beşiktaş, 12 maçlık periyotta 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken, Alman rakibine yenildi.

- Bayern Münih'e karşı 4. yenilgi

Beşiktaş, Bayern Münih ile oynadığı 4. maçtan da mağlup ayrıldı.

Alman ekibiyle tarihinde ilk kez 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlı ekip, her iki karşılaşmayı 2-0'lık skorlarla yitirdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçta 5-0 mağlup oldu. Alman ekibi, rövanş mücadelesini de 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih ile oynadığı 4 karşılaşmada 12 gol yerken, rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi.

- Vagner Love, ilkleri yaşadı

Beşiktaş, Bayern Münih ile tarihinde 4. kez karşılaşırken, rakibi karşısında ilk golünü attı.

Siyah-beyazlı ekipte Brezilyalı oyuncu Vagner Love, 59. dakikada fileleri havalandırdı ve takımı adına Bayern Münih'e gol atan ilk oyuncu oldu.

Vagner Love, Beşiktaş'taki ilk Avrupa kupası golünü de kaydetti.

- Löw ve Lucescu da izledi

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Almanya'yı çalıştıran Joachim Löw de izledi.

Lucescu ve Löw, yan yana mücadeleyi takip etti.

- Sahaya giren kedi maçın durmasına neden oldu

Karşılaşmanın 49. dakikasında sahaya giren kedi, mücadelenin kısa bir süre durmasına neden oldu.

Saha içinde bir süre koşan kedi, daha sonra görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

- Taraftarlar, desteğini kesmedi

Siyah-beyazlı taraftarlar, yenilen goller ve alınan mağlubiyete rağmen oyuncular ile teknik direktör Şenol Güneş'e destek vermeye devam etti.

Maçın son 15 dakikasında tezahüratlarla tribün şov yapan taraftarlar, karşılaşmanın ardından oyuncuları tribüne çağırdı. Taraftarlara, Bayern Münih maçının ardından üçlüyü Ricardo Quaresma çektirdi.

Taraftarlar, karşılaşma sonrası soyunma odasına giden teknik direktör Güneş'i de tezahüratlarla sahaya çağırdı. Sahaya gelen Güneş, taraftarları selamladı.

Bayern Münih'i de alkışlayan siyah-beyazlılar, konuk ekibin oyuncusu Thomas Müller lehine tezahürat yaptı.

Quaresma ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen Ricardo Quaresma Bayern Münih maçında ilk 11'de oynadı.

Ligde 5 maçlık cezasından dolayı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da forma giyemeyecek Portekizli oyuncu, forma hasretini Bayern Münih karşısında giderdi.

Taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve rakip oyuncuya yaptığı hareketten dolayı 5 maç ceza alan Quaresma'ya maç öncesi tezahüratlarla destek verdi.

- Yerli ağırlıklı kadro

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, rövanş mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro sürdü.

Yabancı oyunculardan Medel, Jeremain Lens, Quaresma ve Vagner Love oynarken, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek olmak üzere 7 Türk isim ilk 11'de görev aldı.