Beşiktaş'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun en golcü ekibi şampiyon Beşiktaş oldu. Ligde 42 hafta süren sezonda toplam 1136 gol atılırken, bu gollerin 632'si ev sahibi, 504'ü ise deplasman takımları üretti. Toplam 142 gol penaltıdan kaydedilirken, futbolcular 36 kez meşin yuvarlağı kendi kalelerine attı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş 89 kez topu filelerle buluşturarak ligin en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekibi 80 golle ikinci sıradaki Galatasaray, 72 golle de üçüncü basamaktaki Fenerbahçe takip etti.

Ligde sadece 35 kez ağları havalandıran Hes Kablo Kayserispor da en az gol takım konumunda yer aldı.

Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

REKLAM

BEŞİKTAŞ'IN KAÇINCI ŞAMPİYONLUĞU?

Beşiktaş 2020-2021 sezonu şampiyonluğuyla 16 kez şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'ın 3 yıldızı bulunuyor. Alacağı 4 şampiyonlukla formasına 1 yıldız daha takacak.

GALATASARAY'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Galatasaray'ın Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Trabzonspor'un Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunuyor.

Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonlukları var.

2020-2021 SEZONUNDA SÜPER LİG'DE NELER OLDU?

Süper Lig'de futbolcular, 36 kez topu kendi kalelerine attı.

Yukatel Denizlispor'dan Muhammet Özkal, MKE Ankaragücü'nden Ante Kulusic ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın 2 kez kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde ağlarını havalandıran diğer futbolcular şunlar:

REKLAM

Mame Biram Diouf, Pablo Santos, David Akintole, Jean Claude Billong, Mohammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Fatih Aksoy, Georgios Tzavellas, Steven Roy Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Javier Montero (Beşiktaş), Gökhan Akkan, Yassine Meriah (Çaykur Rizespor) Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor), Eric Lichaj (Fatih Karagümrük), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dever Orgill, Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Günay Güvenç, Junior Morais, (Gaziantep FK), Pierre Polomat (Gençlerbirligi), Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Adil Demirbağ, Marko Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor), Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Carlos Ponck (Medipol Başakşehir), Edgar Miguel, Serkan Asan (Trabzonspor), Ertaç Özbir, Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

REKLAM

- Gol krallığı

Süper Lig'de 22 kez ağları havalandıran Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Beşiktaş'tan Cyle Larin ile Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf 19, Helenex Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük 17 golle skorer futbolcular olarak öne çıktı.

- Bir maçta 4 gol birden atanlar

Beşiktaş'tan Beşiktaşlı Cyle Larin iki, Atakaş Hatayspor'dan da Aaron Boupendza bir müsabakada 4 kez topu filelerle buluşturdu.

Cyle Larin, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri müsabaka ile Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmada dörder kez ağları havalandırdı. Aaron Boupendza da deplasmanda 6-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında 4 kez topu ağlara yolladı.

REKLAM

Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson, Çaykur Rizespor'dan Loic Remy, Galatasaray'dan Mbaye Diagne, Younes Belhanda ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu ve Göztepe'den Adis Jahovic maçlarda birer kez "hat-trick" yaptı.

- Gollerin dağılımı

Süper Lig'de Galatasaray 17, Beşiktaş 15 maçta kalesini gole kapatırken, Gençlerbirliği 4, Yukatel Denizlispor 5 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 6 defa maçları gol yemeden tamamladı.

Ligde bu sezon takımların maç başına attıkları ve yedikleri gol ortalamaları ile gol yemedikleri müsabakalar şöyle:

Takımlar A Y Gol Yemediği maç

Atakaş Hatayspor 1,55 1,33 12

REKLAM

Aytemiz Alanyaspor 1,45 1,13 12

Beşiktaş 2,23 1,1 15

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1,1 1,7 6

Çaykur Rizespor 1,33 1,73 9

Demir Grup Sivasspor 1,35 1,08 12

Fatih Karagümrük 1,6 1,3 10

Fenerbahçe 1,8 1,03 11

Fraport TAV Antalyaspor 1,03 1,38 13

Galatasaray 2 0,9 17

Gaziantep 1,48 1,28 12

Gençlerbirliği 1,1 1,9 4

Göztepe 1,48 1,48 8

Helenex Yeni Malatyaspor 1,23 1,33 8

REKLAM

Hes Kablo Kayserispor 0,88 1,3 12

İttifak Holding Konyaspor 1,23 1,2 13

Kasımpaşa 1,18 1,43 9

Medipol Başakşehir 1,08 1,38 11

MKE Ankaragücü 1,15 1,63 7

Trabzonspor 1,25 0,93 14

Yukatel Denizlispor 0,95 1,93 5



