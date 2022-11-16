Özgün Hangi illerde fırtına olacak? Meteorolojiden fırtına uyarısı
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Hangi illerde fırtına olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ kıyılarını da içine alacak şekilde yarından sonra etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün fırtına var mı? Meteoroloji hava durumu fırtına nerede hangi ilde olacak?
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den bazı bölgeler için fırtına uyarısı yapıldı. Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile bazı bölgelerde de fırtına beklendiği açıklandı.

Fırtına nerede bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda “Perşembe günü rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile iç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Güney ve Batı yönlerden kuvvetli 40-60 kilometre/saat Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına 70-80 kilometre/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerini devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Fırtına ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 09.00’dan gece 21.00’a kadar sürmesi beklendiği ifade edildi.

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