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Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan günün maç programı

Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan günün maç programı

19:0814/04/2025, Pazartesi
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14 Nisan 2025 günün maç programı
14 Nisan 2025 günün maç programı

Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 31. hafta kapanış maçı Eyüpspor ile Adana Demispor arasında oynanacak. Süper Lig'in yanı sıra, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig maçları da günün programında yer alıyor. Karşılaşmaların yayınlanacağı kanal bilgileri ile başlangıç saatleri de belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 14 Nisan 2025 günün maç programı listesi.

14 Nisan tarihli günün maçları futbolseverlerin sorgulamaları arasında yer alıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A gibi liglerde oynanacak maçların programı açıklandı. Maçların başlangıç saatleri ve yayın bilgileri haberimizde. İşte 14 Nisan Pazartesi günün maç programı.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış mücadelesi yer alıyor. Eyüpspor ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Günün diğer maçları ise şu şekilde;


14 NİSAN MAÇ PROGRAMI
SÜPER LİG

20.00 İkas Eyüpspor-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

TFF 1. LİG

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

PREMİER LİG

22.00 Bournemouth-Fulham (beIN Sports 3)

LA LİGA

22.00 Atletico Madrid-Real Valladolid (S Sport ve S Sport Plus)

SERİE A

21.45 Napoli-Empoli (S Sport Plus ve S Sport 2)

CHAMPİONSHİP

22.00 Hull City-Coventry (TV8,5 ve EXXEN)


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Bugün hangi maçlar var? 14 Nisan günün maç programı