14 Nisan tarihli günün maçları futbolseverlerin sorgulamaları arasında yer alıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A gibi liglerde oynanacak maçların programı açıklandı. Maçların başlangıç saatleri ve yayın bilgileri haberimizde. İşte 14 Nisan Pazartesi günün maç programı.

Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış mücadelesi yer alıyor. Eyüpspor ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Günün diğer maçları ise şu şekilde;