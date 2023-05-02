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Bugün hangi maçlar var? 2 Mayıs 2023 Salı maç programı

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede sahasında ağırladığı Galatasaray'ı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi. İspanya La Liga 32. hafta kapanış maçında Sevilla evinde Girona’yı konuk etti. Girona zorlu deplasmanda bulduğu 2 golle 3 puana ulaştı. İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2 Mayıs 2023 Salı maç programı.

11:35 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi geriden gelerek 3-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü 10. dakikada Eze kaydetti. İstanbulspor'da Simon Deli 49. dakikada kırmızı kart gördü. Başka gol olmayınca İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İspanya La Liga 32. haftasında Sevilla ve Girona karşı karşıya geldi. Maç Girona’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Everton karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçladı. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü takımının ilk golünü kaydetti. İşte 2 Mayıs 2023 Salı maç programı.

Bugün hangi maçlar var? 2 Mayıs 2023 Salı maç programı

  1. 02:00 Vasco Da Gama - Bahia Brezilya Serie A Bilyoner TV
  2. 12:30 Galatasaray - Sivasspor TFF Elit U16 Ligi GS TV
  3. 17:00 Erzurumspor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  4. 18:00 Javor - Mladost GAT Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  5. 19:00 Neftçi Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  6. 20:00 Helsingborg - GAIS İsveç Superettan Bilyoner TV
  7. 20:30 Almeria - Elche İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  8. 20:30 Barcelona - Osasuna İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  9. 21:15 Maribor - Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
  10. 21:45 Freiburg - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube
  11. 22:00 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
  12. 22:00 Toulouse - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  13. 23:0 Real Sociedad - Real Madrid İspanya La Liga CBC Sport S SportS Sport Plus Bilyoner TV


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