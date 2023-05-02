Bugün kimin maçı var?
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi geriden gelerek 3-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü 10. dakikada Eze kaydetti. İstanbulspor'da Simon Deli 49. dakikada kırmızı kart gördü. Başka gol olmayınca İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İspanya La Liga 32. haftasında Sevilla ve Girona karşı karşıya geldi. Maç Girona’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Everton karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçladı. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü takımının ilk golünü kaydetti. İşte 2 Mayıs 2023 Salı maç programı.
Bugün hangi maçlar var? 2 Mayıs 2023 Salı maç programı
- 02:00 Vasco Da Gama - Bahia Brezilya Serie A Bilyoner TV
- 12:30 Galatasaray - Sivasspor TFF Elit U16 Ligi GS TV
- 17:00 Erzurumspor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 18:00 Javor - Mladost GAT Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Neftçi Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 20:00 Helsingborg - GAIS İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:30 Almeria - Elche İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
- 20:30 Barcelona - Osasuna İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 21:15 Maribor - Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 21:45 Freiburg - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube
- 22:00 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
- 22:00 Toulouse - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 23:0 Real Sociedad - Real Madrid İspanya La Liga CBC Sport S SportS Sport Plus Bilyoner TV