Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi geriden gelerek 3-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü 10. dakikada Eze kaydetti. İstanbulspor'da Simon Deli 49. dakikada kırmızı kart gördü. Başka gol olmayınca İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İspanya La Liga 32. haftasında Sevilla ve Girona karşı karşıya geldi. Maç Girona’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Everton karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçladı. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü takımının ilk golünü kaydetti. İşte 2 Mayıs 2023 Salı maç programı.