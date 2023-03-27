Bugün kimin maçı var?
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Malta'yı 2-0 mağlup etti. C Grubu’nda bir diğer karşılaşma ise İngiltere ile Ukrayna arasında yaşandı. Mücadeleden ev sahibi İngiltere 2-0'lık skorla galip ayrıldı. J Grubu'nda Lüksemburg ile Portekiz kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk ekip Portekiz 6-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. TFF 1. Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi tarihli maç programı.
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı
- 19:00 Yunanistan - Litvanya Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Türkiye - Kosova U21 Hazırlık Maçı A Spor
- 21:45 Hollanda - Cebelitarık UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 İrlanda - Fransa UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 İsveç - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 Karadağ - Sırbistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 Polonya - Arnavutluk UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
- 22:00 Malaga - Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartesi maç programı
21.45 İrlanda-Fransa
21.45 Hollanda-Cebelitarık
21.45 Moldova-Çekya
21.45 Polonya-Arnavutluk
21.45 İsveç-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Estonya
21.45 Karadağ-Sırbistan
21.45 Macaristan-Bulgaristan
EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı
19.00 Gürcistan-Norveç
21.45 İskoçya-İspanya
21.45 Türkiye-Hırvatistan
21.45 Galler-Letonya
21.45 İsviçre-İsrail
21.45 Romanya-Belarus
21.45 Kosova-Andorra