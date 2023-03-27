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Bugün hangi maçlar var? 27 Mart 2023 Pazartesi maç programı

Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı. Galatasaray, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. TFF 1. Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İtalya deplasmanda Malta'nın konuğu oldu. Karşılaşmayı İtalya 2-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. J Grubu ikinci maçında Lüksemburg ile Portekiz karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Portekiz 6-0'lık skorla galip ayrıldı. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Mart 2023 Pazartesi tarihli maç programı

09:45 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Malta'yı 2-0 mağlup etti. C Grubu’nda bir diğer karşılaşma ise İngiltere ile Ukrayna arasında yaşandı. Mücadeleden ev sahibi İngiltere 2-0'lık skorla galip ayrıldı. J Grubu'nda Lüksemburg ile Portekiz kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk ekip Portekiz 6-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. TFF 1. Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi tarihli maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı

  1. 19:00 Yunanistan - Litvanya Hazırlık Maçı Yayın Yok
  2. 20:00 Türkiye - Kosova U21 Hazırlık Maçı A Spor
  3. 21:45 Hollanda - Cebelitarık UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  4. 21:45 İrlanda - Fransa UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  5. 21:45 İsveç - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  6. 21:45 Karadağ - Sırbistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  7. 21:45 Polonya - Arnavutluk UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
  8. 22:00 Malaga - Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

EURO 2024 Elemeleri 27 Mart Pazartesi maç programı

B Grubu

21.45 İrlanda-Fransa

21.45 Hollanda-Cebelitarık

E Grubu

21.45 Moldova-Çekya

21.45 Polonya-Arnavutluk

F Grubu

21.45 İsveç-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Estonya

G Grubu

21.45 Karadağ-Sırbistan

21.45 Macaristan-Bulgaristan

EURO 2024 Elemeleri 28 Mart Salı maç programı

A Grubu

19.00 Gürcistan-Norveç

21.45 İskoçya-İspanya

D Grubu

21.45 Türkiye-Hırvatistan

21.45 Galler-Letonya

I Grubu

21.45 İsviçre-İsrail

21.45 Romanya-Belarus

21.45 Kosova-Andorra

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