Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi

11:5823/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından, milyonlarca öğrenci ve veli “Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde sınava giren adaylar, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için MEB tarafından duyurulacak tarihi bekliyor. İOKBS sonuçları, ilan edildiği gün MEB’in www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar ve sorgulama ekranı…

025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesinin katılım sağladığı sınavın ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler MEB’in resmi sonuç ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, İOKBS 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte öğrencilerin T.C. kimlik numarasıyla erişebileceği resmi sorgulama ekranı ve sınav sonuçlarına dair güncel bilgiler…

İOKBS 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Sonuçları aşağıdaki ekrana giriş yapıp TC No bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

#bursluluk
#bursluluk sınavı
#bursluluk sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti