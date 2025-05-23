Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi

025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesinin katılım sağladığı sınavın ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler MEB’in resmi sonuç ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, İOKBS 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte öğrencilerin T.C. kimlik numarasıyla erişebileceği resmi sorgulama ekranı ve sınav sonuçlarına dair güncel bilgiler…