Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuç tarihi

2025 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından, milyonlarca öğrenci ve veli “Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde sınava giren adaylar, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için MEB tarafından duyurulacak tarihi bekliyor. İOKBS sonuçları, ilan edildiği gün MEB’in www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar ve sorgulama ekranı…
025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesinin katılım sağladığı sınavın ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler MEB’in resmi sonuç ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, İOKBS 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek? İşte öğrencilerin T.C. kimlik numarasıyla erişebileceği resmi sorgulama ekranı ve sınav sonuçlarına dair güncel bilgiler…
İOKBS 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Sonuçları aşağıdaki ekrana giriş yapıp TC No bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.