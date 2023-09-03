İOKBS sınavı kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
İOKBS, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın kısaltmasıdır. Bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs imkanı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Sınavın başvuruları, bir önceki yılın Aralık ayında başlamaktadır. Sınavın içeriği, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden oluşmaktadır.
2023 MEB İOKBS sınav tarihi
MEB tarafından uygulanacak olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.
İOKBS sınavı saat kaçta?
Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.
Bursluluk sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
İOKBS bursluluk sınavında tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
İOKBS bursluluk sınavına kimler katılır?
İOKBS'ye katılmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, öğrencinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- sınıf ile 12. sınıf arasında bir okulda eğitim görmesi,
- Ailesinin yıllık gelirinin bir önceki yıla ait TÜFE oranında artmış olan 17.000 TL'yi geçmemesidir.
- İOKBS'ye katılmak isteyen öğrenciler, sınav başvuru kılavuzunu MEB'in internet sitesinden indirebilirler. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya MEB'e bağlı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılmaktadır.
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOKBS sonuçları, sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklanmaktadır. Burslar, sınav sonuçlarına göre sıralamaya giren öğrencilere, 10 ay boyunca her ay 863 TL olarak verilmektedir.
İOKBS, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs imkanı sunarak, onların eğitim hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olan önemli bir sınavdır. Bu sınava katılmak isteyen öğrenciler, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde başvurularını yaparak, burs almaya hak kazanabilirler.