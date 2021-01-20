Canlı koronavirüs aşı takibi: Şu ana kadar kaç kişi aşılandı?

Risk gruplarına göre devam eden aşılanma tüm hızıyla devam ederken şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon kişiyi geçti. Vatandaşlar e-Nabız üzerinden sıranın kendilerine gelip gelmediğini öğrenebilirken aynı zamanda canlı koronavirüs aşı takibi ile de kaç kişinin aşılandığını görebilirler.

Canlı koronavirüs aşısı nereden takip edilebilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan sistem ile anlık olarak aşılanan kişi sayısını görebilirsiniz.

Canlı aşı takibi için tıklayın

Aşı uygulanacak grup sıralaması

Eczacılara aşı uygulaması yarın başlayacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını duyurdu.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere birlik tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanların 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildiği ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

Huzurevi sakinlerine CoronaVac aşıları yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinlerine Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında CoronaVac aşıları yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından 24 yaşlı bireye ilk doz aşıları uygulandı.

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile kuruluşlarda görevli sabit personelin aşılanmasına başlandı. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halil Akyüz Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireyler ve personele CoronaVac aşısının ilk dozlarının uygulaması yapıldı.

Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen aşılama ekibi önce huzurevi sakinlerine Covid-19 aşı hakkında bilgi verdi. Covid-19 aşılama programı kapsamında 24 yaşlı bireyin ve 18 görevlinin ateşi ölçüldü. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yaşlı bireylerle personele teker teker aşıları yapıldı. İkinci doz aşıların da 28 gün sonra yapılacağı belirtildi.

00:58 dk 14 Ocak 2021 Tvnet Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.



