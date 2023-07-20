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Çiğ börek TDK'ya göre nasıl yazılır?

TDK’nın 18 Türkçe kelimenin yazılışını değiştirmesinin ardından çiğ börek yazılış şekli vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Gündelik hayatta da sürekli olarak kullandığımız çiğ böreğin yazılışı TDK’nın 12. baskı sözlüğünün yayınlanmasıyla birlikte değişti. Peki çiğ börek mi çi börek mi? TDK’ya göre çiğ börek nasıl yazılır? İşte sorunun cevabı.

16:26 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TDK’ya göre çiğ börek nasıl yazılır?

TDK’ya göre çiğ börek nasıl yazılır?

TDK değişen kelimeler hangileri, neler değişti soruları vatandaşlar tarafından sorgulanırken en çok merak edilen kelimelerden biri de çiğ börek oldu. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişiklik oldu. Çiğ börek kelimesi değişen kelimeler arasında en dikkat çekeni oldu. Peki çiğ börek nasıl yazılır? İşte detaylar.

ÇİĞ BÖREK Mİ Çİ BÖREK Mİ? TDK’YA GÖRE ÇİĞ BÖREK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de "Çiğ börek" olarak kullanılan kelime oldu. TDK’ya göre artık çiğ börek kelimesinin doğru yazılışı ‘Çi börek’ şeklinde.

TDK YAZILIŞI DEĞİŞEN KELİMELER HANGİLERİ?

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)


#TDK
#çiğ börek
#çi börek
#12. baskı sözlük
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