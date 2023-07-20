TDK değişen kelimeler hangileri, neler değişti soruları vatandaşlar tarafından sorgulanırken en çok merak edilen kelimelerden biri de çiğ börek oldu. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişiklik oldu. Çiğ börek kelimesi değişen kelimeler arasında en dikkat çekeni oldu. Peki çiğ börek nasıl yazılır? İşte detaylar.