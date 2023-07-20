TDK’ya göre çiğ börek nasıl yazılır?
TDK değişen kelimeler hangileri, neler değişti soruları vatandaşlar tarafından sorgulanırken en çok merak edilen kelimelerden biri de çiğ börek oldu. Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişiklik oldu. Çiğ börek kelimesi değişen kelimeler arasında en dikkat çekeni oldu. Peki çiğ börek nasıl yazılır? İşte detaylar.
ÇİĞ BÖREK Mİ Çİ BÖREK Mİ? TDK’YA GÖRE ÇİĞ BÖREK NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de "Çiğ börek" olarak kullanılan kelime oldu. TDK’ya göre artık çiğ börek kelimesinin doğru yazılışı ‘Çi börek’ şeklinde.
TDK YAZILIŞI DEĞİŞEN KELİMELER HANGİLERİ?
Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
Kayyum (eski) / kayyım (güncel)
Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)
Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)
Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)
Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
Pilili (eski) / Pileli (güncel)
Yürük (eski) / Yörük (güncel)
Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)
Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)