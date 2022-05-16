İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: Denizanası zararlı mıdır?

İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan denizanasının gündeme gelmesi ile denizanaları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ciddi sağlık sorunlarına neden olan yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren denizanası çarpması bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. İşte denizanası çarpması durumunda olabilecekler...

DENİZANASI İSTİLASI NEDEN OLDU?

Kendilerini sınırsızca kopyalayabilen denizanalarının istilasına, dünyanın pek çok denizinde zaman zaman rastlanıyor. Uzmanlar denizanası istilasına Kirlilik ve iklim değişikliklerine bağlı hava sıcaklığındaki ani artışların neden olduğunu söylüyor. Karların erimesi sonucu dereler vasıtası ile denize taşınan besin elementleri sayesinde de denizanası sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor.

DENİZANASI ZARAR VERİR Mİ?

Denizanası temasında yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı belirtileri görülür. Birkaç saatte bu belirtiler geçebilir. Ancak zehirli olan denizanası temasında zehirleyen türün büyüklüğü, kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

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DENİZANASI ZEHİRLİ MİDİR?

Genel olarak ciddi zehirlenmelerde kas krampları, karında şişlik, his kaybı, ciddi sırt ağrısı, konuşma zorluğu görülür. Deriye temas eden canlı en kısa sürede deriden uzaklaştırılarak hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

DENİZANASI ÇARPMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Denizanası çarpması özellikle yaz sezonunda tatil yapan insanlar için keyif kaçırıcı, bazen de yaşamı tehdit edici bir sorundur. Denizanası çarpmasından sonra ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Denizanasının çeşitli türleri dokungaçlarında zehir taşırlar. Başka bir canlının bunlarla teması halinde, denizanasının ölü olduğu durumlarda bile, zehirlenme söz konusu olabilir. Bu durum Denizanası Sokması olarak nitelendirilir.

Denizanası çarpması durumunda öncelikle sakin kalmaya çalışın. En önemli nokta olarak denizanası temas eden bölge asla tatlı su ile yıkanmamalıdır. Tatlı su deri üzerinde kalan denizanası parçalarının içindeki zehri açığa çıkararak daha fazla zarar verebilir. Tatlı su yerine temas edilen bölge, alkol, sirke ya da deniz suyu ile iyice yıkanmalıdır.

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Ayrıca temas eden bölgeyi, bir kredi kartı ya da benzeri bir cisimle temizlemek ve kum ile ovalamakta başka tercih edilecek yöntemlerdir. Ancak ilk çarpmanın şokunu atlattıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz ve bir an evvel uzman hekimlere muayene olmanızı tavsiye ederiz.