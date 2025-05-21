Düzce'de oryantiring heyecanı yaşandı

Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 2025 Aile Yılı Oryantiring etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.