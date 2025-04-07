11 bin Euro rüşvet aldı maaşına da el koyacaklar

Yeni Şafak’ın dün duyurduğu ‘‘Dilek Kalaycı kararı açıklandı: Alman mahkemesinden rüşvete hapis cezası” başlıklı haber Almanya’daki Türkler arasında bir kez daha ‘çifte standart’ tartışmalarına neden oldu.

Avrupa kamuoyunda Ekrem İmamoğlu ile alakalı hukuku süreç bahane edilerek Türkiye karşıtı yeni bir kampanya sürdürülüyor. Türk kökenli Berlin Eyaleti Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kalaycı’nın 18 ay hapis cezasına çarptırılması beraberinde birçok soruyu da getiriyor.

Alman kamuoyu Ekrem İmamoğlu’nun hedef olduğu 560 milyar Türk Lirası olduğu iddia edilen yolsuzluk iddialarını görmemezlikten gelirken, sosyal demokrat Türk politikacı Dilek Kalaycı’nın 11 bin 240 euro tutarındaki düğün masrafının rüşvet olduğu gerekçesi ile Türk siyasetçiye karşı kampanya yürütüyor.

Yerel yönetimlerden siyasi partilere, federal düzeydeki siyasi karar mekanizmalarına kadar Türkiye’yi tehdit eder bir söylem Alman kamuoyuna hakim olurken sosyal demokrat Türk politikacı Dilek Kalaycı’nın emeklilik maaşını bile yitirmesi yönünde hukuki süreç derinleştiriliyor.

CHP Berlin Temsilcisi Kenan Kolat’ın eski eşi olan Dilek Kalaycı bu kimliği ile de Almanya’daki Türkler tarafından yakından tanınıyor.

Almanya Federal Meclisi





RÜŞVET ALDI İDDİASI

Geçmişte Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD’nin Berlin Eyaleti Çalışma ve Sağlık Senatörü olarak da görev yapan Dilek Kalaycı, 11 bin 240 Euro tutarındaki kendi düğün masrafını bir reklam ajansına bedel ödemeden yaptırmakla suçlanıyor. Suçlamanın nedeni SPD’ye yakın bu ajansın, düğünden sonra Kalaycı’nın sorumlu olduğu bakanlıktan 240 bin Euro tutarında bir kamu ihalesi alması. Berlin Eyalet Mahkemesi, Cuma günü sonra eren duruşmada düğün masrafların ait fatura bulunmadığı için “rüşvetin masrafı” olarak ödenerek yolsuzluk yapıldığını hükmetti. Berlin’in eski Çalışma ve Sağlık Senatörü SPD’li 58 yaşındaki siyasetçi, rüşvet almak suçundan 18 ay ertelenmiş tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Berlin Eyalet Mahkemesi, 58 yaşındaki siyasetçiyi rüşvet almaktan suçlu buldu. Kararı açıklayan başkan yargıç Bo Meyer, Kalaycı'nın kişisel çıkar karşılığında hareket ettiğinin kanıtlandığını ilan etti.





DÜĞÜNÜ ERKEK TARAFI YAPAR

Eski Bakan Dilek Kalaycı ise düğün masraflarını karşılamanın erkek tarafının vazifesi olduğunu ifade ederek ‘‘Düğün masraflarının eşi tarafından ödendiğine” dair ifade verdi. Lakin kendisi gibi sosyal demokrat bir sendikacı olan eşi Hıvzı Kalaycı böylesi bir fatura beyan edemedi. İlk planda Kalaycı'nın 6 bin 242 euro, ajans yöneticisinin ise 9 bin 450 euro mahkeme masraflarını ödemesine hükmedildi. Kalaycı'nın düğün organizasyon masraflarıyla ilgili olan davada mahkeme, ajansın, Kalaycı'nın düğün organizasyonunun masraflarını üstlenerek, Berlin Sağlık Dairesi'nden bir reklam kampanyası ihalesi almayı başardığını belirtti.

Mahkeme, ortada kanıtlanmış bir “vicdansızlık” olduğunu ve suçun “devlete olan güveni” sarstığı sonucuna vardı. Bugün 58 yaşında olan eski Bakan hapis cezası yerine 36 bin Euro para cezası ödemesi de gerekiyor.

Dilek Kalaycı‘nın aldığı hapis cezası ülkedeki Türkleri arasında ‘‘İmamoğlu’nun 560 milyar liralık yolsuzluğuna kör olan zihniyet, söz konusu Almanya’daki Türk politikacı olunca 11 bin Euro için hapis cezası veriyor. 58 yaşındaki bir insanın emekli maaşına bile göz dikiyor, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” tepkilerine yol açıyor.





LE PEN OLAYI

Almanya’da eski bakan Dilek Kalaycı’nın aldığı 18 ay hapis cezası kısa süre önce Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in mali usulsüzlük gerekçesi ile 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men edilmesi olayını hatırlattı.

Avrupa Birliği fonlarını, partisi ‘Ulusal Birlik’ için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulunan Le Pen bu kararla birlikte beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi.

Bu durumda Le Pen 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Le Pen ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu iki yılı elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirebilecek. Aşırı sağcı siyasetçiye ayrıca 100 bin euro para cezası da verilmişti.

Bir süre önce açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen Fransız yargıçların kararını "yasal olmaktan çok siyasi bir karar" olarak nitelendirmiş, "(Fransa'da) cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisinin aday olmasını geçici bir infazla engelleyenler, Sayın Erdoğan'ın şu anda tutuklu olan asıl rakibi (Ekrem İmamoğlu'nu) nasıl savunacaklar?” demişti.





DİLEK KALAYCI KİMDİR

Dilek Kalaycı, 1967 yılında Gümüşhane Kelkit’te doğdu. Berlin Üniversitesini bitirdi. Deutsche Kredit Bank’ta ekonomist olarak görev yaptı. Kasım 2011'den Aralık 2021'e kadar Berlin Eyalet Hükümetinde Dilek Kolat ismiyle Berlin Belediye Başkan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.

2017 yılında Berlin CHP Temsilcisi Kenan Kolat’tan ayrılarak 2019 yılında Alman İnşaat, Tarım ve Çevre Sendikası Genel Sekreteri Hıvzı Kalaycı ile bir düğün yaparak yeniden dünya evine girdi. Bu düğüne ait harcamalar nedeniyle rüşvet suçlamalarına maruz kaldı.

Kalaycı, Eski bir bakan olduğu için “emekli devlet memuru” olarak kabul ediliyor. İdarenin de davacı olması durumunda eski bakanın emekli maaşı ile ilgili bir sürecin başlayabileceği bildiriliyor.



