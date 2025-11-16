Yeni Şafak
153 kişiyi Güney Afrika'ya sürdü

04:0016/11/2025, Pazar
Gazze.
Terör devleti İsrail, ateşkes sürecinde Gazzelileri sürgün planını uygulamaya koydu.

Pasaportlarında çıkış damgası olmaksızın Filistin'den çıkarılarak Kenya aktarmalı uçuşla 153 Filistinli önceki gün Güney Afrika'nın Johannesburg kentine getirildi. Bir süre havaalanında bekletilen Filistinlilere daha sonra ülkeye giriş izni verildi. Konu dünya kamuoyunda gündem olunca İsrail, Filistinlileri Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti. İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Gazzelilerin G. Afrika’ya kendilerinin gönderildiğini belirtti. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin üçüncü bir ülkeye kabul edileceğine onay verdiği iddia edilerek Gazze’den çıkışlarının sağlandığı kaydedildi.



