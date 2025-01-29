50 milyon dolar harcamışlardı: Amerika’nın Gazze’ye prezervatif yardımı İsrail’i nasıl vurdu?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Gazze'de doğurganlığı azaltmak için 50 milyon dolar değerinde prezervatif yardımı yaptığını açıkladı. Sözcü bu ödemeyi vergilerin israf edilmesi olarak yorumladı. Bu açıklamaların ardından 2020 yılında Gazze’deki direnişçilerin prezervatifleri balon haline getirip paylayıcı ekleyerek işgalci İsrail’e saldırması hatırlandı.
“Akıl almaz israf”
Yangınlara yetişemediler
Özellikle 2020 yılında Gazze sınırından işgalci İsrail’e saldırılar düzenleyen direnişçiler birçok noktada yangın çıkmasına sebep oldu. İsrail güçlerinin engelleyemediği saldırıların ABD’nin parasıyla alınan prezervatiflerle gerçekleştiği ortaya çıktı.
Balon haline getirilen prezervatifler eklenen yanıcı maddelerle rüzgarın etkisiyle İsrail’in işgal ettiği bölgelere uçuruldu.
Birçok noktada çıkarılan yangınlarla baş edemeyen İsrail ileri teknoloji kullanmasına rağmen bu saldırıları engelleyemedi.