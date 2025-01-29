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50 milyon dolar harcamışlardı: Amerika’nın Gazze’ye prezervatif yardımı İsrail’i nasıl vurdu?

50 milyon dolar harcamışlardı: Amerika’nın Gazze’ye prezervatif yardımı İsrail’i nasıl vurdu?

Furkan Erten
Furkan Erten
12:4729/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazze'deki direnişçiler prezervatiflerle İsrail'e saldırmıştı.
Gazze'deki direnişçiler prezervatiflerle İsrail'e saldırmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Gazze'de doğurganlığı azaltmak için 50 milyon dolar değerinde prezervatif yardımı yaptığını açıkladı. Sözcü bu ödemeyi vergilerin israf edilmesi olarak yorumladı. Bu açıklamaların ardından 2020 yılında Gazze’deki direnişçilerin prezervatifleri balon haline getirip paylayıcı ekleyerek işgalci İsrail’e saldırması hatırlandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

“Akıl almaz israf”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OBM) "Gazze'deki prezervatifleri finanse etmek için vergi mükelleflerinin yaklaşık 50 milyon dolarının ülke dışına çıktığını tespit ettiğini" söyledi. İkinci Trump yönetiminin ilk Beyaz Saray basın brifingde gündeme dair soruları yanıtlayan Leavitt, "Bu, vergi mükelleflerinin parasının akıl almaz bir israfıdır. Dolayısıyla bunun odak noktası da, vergi dolarlarının iyi idarecisi olmaktır." dedi.

Yangınlara yetişemediler

Özellikle 2020 yılında Gazze sınırından işgalci İsrail’e saldırılar düzenleyen direnişçiler birçok noktada yangın çıkmasına sebep oldu. İsrail güçlerinin engelleyemediği saldırıların ABD’nin parasıyla alınan prezervatiflerle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Balon haline getirilen prezervatifler eklenen yanıcı maddelerle rüzgarın etkisiyle İsrail’in işgal ettiği bölgelere uçuruldu.

Birçok noktada çıkarılan yangınlarla baş edemeyen İsrail ileri teknoloji kullanmasına rağmen bu saldırıları engelleyemedi.



#İsrail
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#Gazze

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