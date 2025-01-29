50 milyon dolar harcamışlardı: Amerika’nın Gazze’ye prezervatif yardımı İsrail’i nasıl vurdu?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OBM) "Gazze'deki prezervatifleri finanse etmek için vergi mükelleflerinin yaklaşık 50 milyon dolarının ülke dışına çıktığını tespit ettiğini" söyledi. İkinci Trump yönetiminin ilk Beyaz Saray basın brifingde gündeme dair soruları yanıtlayan Leavitt, "Bu, vergi mükelleflerinin parasının akıl almaz bir israfıdır. Dolayısıyla bunun odak noktası da, vergi dolarlarının iyi idarecisi olmaktır." dedi.