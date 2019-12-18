Dünya 7 kentte seferberlik
ORTADOĞU

7 kentte seferberlik

Libya’da 7 kentin yönetimi, başkent Trablus’a yeni saldırı başlatan Hafter terör örgütüne karşı seferberlik ilan etti. Zaviye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkenin her karış toprağını, yasadışı darbeci çetelerden kurtarmak için tüm devrimci kentleri tam koordine ve işbirliği içinde olmaya çağırıyoruz” denildi. Hükümet de dün Trablus’un güneyindeki Hafter mevzilerini hedef aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Libya’da darbeci general Halife Hafter’ie bağlı terör örgütünün başkent Trablus’a 12 Aralık’ta başlattığı yeni saldırı sonrası seferberlik ilan eden Müsrata kentine 6 kent daha katıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü “Burkan el-Gadab” operasyonu çatısı altında mücadele eden güçlerden yapılan yazılı açıklamalarda, Kabav, Zliten, Hums, Msallata ve Zaviye kentlerinde seferberlik ilan edildiği belirtildi. Zaviye belediyesinden yapılan açıklamada, ülkenin her karış toprağını, yasa dışı darbeci çetelerden kurtarmak için tüm devrimci kentlerle tam koordine ve işbirliği içinde olma çağrısında bulunuldu. Hums kenti sakinleri ve kanaat önderleri de genel seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Seferberlik ilan eden 5 kente daha sonra Zintan da katıldı. Zintan Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, “ülkenin farklı şehirlerinden, kabilelerinden sivil ve askeri alanda Trablus’a karşı yapılan saldırıya karşı alınan iş birliği kararının desteklendiği” belirtildi.

Libya haritası

KARŞI SALDIRI BAŞLADI

  • Öte yandan Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus’un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait mevzilere saldırı düzenledi. UMH’ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başkent Trablus’un güneyindeki Hafter mevzileri hedef alındı. Aralarında Misrata’nın da bulunduğu birçok kentte başkenti korumak için seferberlik ilan edilmesinin ardından, UMH birliklerince Trablus’un güneyine takviye güç gönderildiği kaydedildi. Söz konusu takviye güçlerin UMH’ye bağlı orta askeri bölgeden gönderildiği belirtildi.

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