Dünya AB komisyonu Başkanı Von der Leyen Belarusun amacı Avrupa Birliğini istikrarsızlaştırmak
AVRUPA

AB komisyonu Başkanı Von der Leyen: Belarus'un amacı Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmak

Avrupa'ya gitme umudundaki binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişini sürdürüyor. Ülkelerindeki zor koşullardan dolayı daha iyi bir yaşam umuduyla sınırda bekleyen göçmenlerle ilgili AB'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, Belarus'un göçmenler üzerinden Birlik üyesi ülkeleri hedef aldığını ifade etti. Leyen, yaşananlar için "İstikrarsızlaştırma girişimi" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
AB komisyonu Başkanı Von der Leyen: Belarusun amacı Avrupa Birliğini istikrarsızlaştırmak
Arşiv

Zorlu kış şartlarında Avrupa Birliği (AB) sınırlarına giriş yapabilmek için Polonya-Belarus sınırında beklemeye devam eden binlerce düzensiz göçmenle ilgili Brüksel'den açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu'nda açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Minsk yönetimini hedef aldı.

"AB'DE İSTİKRARSIZLIK ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

DPA'nın haberine göre, sınırda "göçmen krizi olmadığını" öne süren von der Leyen, Belarus'un AB'de huzursuzluk çıkarma peşinde koştuğunu "Otoriter bir rejimin, demokratik komşularını istikrarsızlaştırma girişimi." ifadesiyle dile getirdi.

BELARUS'A YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Kendilerine karşı bir meydan okuma olduğunu belirten von der Leyen, Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda ABD, Kanada ve İngiltere ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere patlayıcı madde ile müdahale
OYNAT 00:34
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere patlayıcı madde ile müdahale
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonyalı güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, 'Polonya'nın silahsız insanlara karşı sınırda özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız göçmen gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor.' denildi.


SINIRDA GÜNLERDİR DEVAM EDEN UMUTLU BEKLEYİŞ

Belarus-Polonya sınırında, Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Rusya'dan gözdağı: 32 NATO uydusunu vururuz
DÜNYA
Rusya'dan gözdağı: 32 NATO uydusunu vururuz
  • Bu kişiler, geçtiğimiz günlerde sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti.

Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor
DÜNYA
Göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırındaki askerler Tinder'da boy gösteriyor
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.