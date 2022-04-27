Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD altı Rus askeri istihbarat subayı hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verecek
AMERİKA

ABD altı Rus askeri istihbarat subayı hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki kritik altyapılara düzenlenen siber saldırılarda rolleri bulunduğu gerekçesiyle Rus askeri istihbaratının altı subayı hakkında bilgi verenlere Adalet İçin Ödül Programı (RFJ) kapsamında 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD altı Rus askeri istihbarat subayı hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verecek
ABD, altı Rus askeri istihbarat subayının başına 10 milyon dolar ödül koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "RFJ, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğüne (GRU) bağlı 6 subayın, ABD'nin kritik altyapılarını etkileyen kötü niyetli siber faaliyetleri içeren bir suç komplosundaki rolleri hakkında bilgi arıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu subayların, Rus hükümetinin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“GRU görevlileri Yuriy Sergeyevich Andrienko, Sergey Vladimiroviç Detistov, Pavel Valeryevich Frolov, Anatoliy Sergeyevich Kovalev, Artem Valeryevich Ochichenko ve Petr Nikolayevich, yıkıcı, kötü amaçlı yazılımlar yayan ve kurban bilgisayarlara yetkisiz erişim yoluyla Rusya'nın stratejik menfaatleri için yıkıcı eylemler gerçekleştiren bir komplonun parçalarıydı. Altı kişinin tümü, siber güvenlik araştırmacıları tarafından Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear ve Iron Viking olarak da bilinen GRU'nun 74455 No'lu biriminde çalışıyor."

Siber saldırılar bilgisayarlara zarar verdi

Bunların, 27 Haziran 2017'de başta ABD olmak üzere dünya çapında bilgisayarlara "NotPetya" diye bilinen kötü amaçlı yazılımı bulaştıran ekipten olduğuna işaret edilen açıklamada, bu siber saldırının, Batı Pennsylvania'daki ilaç üreticisi Heritage Valley Sağlık Sistemi ve diğer ABD özel sektör kuruluşlarındaki hastaneler ile tıbbi tesislerin bilgisayarlarına zarar verdiği bildirildi.

Bu ekibin siber saldırılarının ABD kuruluşlarında yaklaşık 1 milyar dolar zarara mal olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin 15 Ekim 2020'de federal bir mahkemede "bilgisayar korsanlığı, elektronik sahtekarlık yapmak, korunan bilgisayarlara zarar vermek ve kimlik hırsızlığından" suçlandığı kaydedildi.

COVİD-19 sonrası istihbarat stratejileri
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
COVİD-19 sonrası istihbarat stratejileri

CIA Başkanı'ndan korkutan Putin uyarısı: Elinde iki bin adet nükleer silah var
FOTOĞRAF 14
Title
Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.
Title
Burns, \"Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum\" dedi.
Title
<br>Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.
Title
Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.
Title
CIA Başkanı William Burns konuşmasında ayrıca Rusya'nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu söyledi
Title
Burns, \"Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor\" dedi.
Title
Burns bununla birlikte, kavgacı ve revizyonist bir Rusya'nın giderek daha çaresiz bir ülke olabileceğine dikkat çekti.
Title
Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini vurgulayan Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.
Title
Burns, Biden'ın o dönem kendisinden, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi.
Title
CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında \"hayati\" rol oynadığını kaydetti.
Title
Öte yandan Avrupa yeni bir kriz ile karşı karşıya. İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği ile ilgili konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev 'nükleer Baltık' uyarısında bulundu.
Title
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima eden Medvedev açıklamasında şu ifadeye yer verdi;<br><br>'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'
Title
Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.
Title
NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.<br><br>Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu. (BBC Türkçe)
CIA Başkanı'ndan korkutan Putin uyarısı: Elinde iki bin adet nükleer silah var
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Şampiyonlar Liginde çılgın maç

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç

Gol düellosuna sahne olan maçı Manchester City kazandı.
Sisiden ilginç Mursi çıkışı: Onun yanında duruşum Mısırın yanında duruşumdu

Maskeyi atıyoruz

Maskeyi atıyoruz

Kapalı mekanlarda maske mecburiyeti sağlık kurumları ve toplu taşıma hariç tümüyle kaldırıldı.

Başörtülüye hakaret suç değil

Başörtülüye hakaret suç değil

Doktor ​Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret eden CHP'li meclis üyesi beraat etti.

Kürtlerden Taşnak Garo Paylan'a tepki

Kürtlerden Taşnak Garo Paylan'a tepki

​Ermenilerin katlettiği Kürtlerin torunları: Gelin mezarları gösterelim.
KADRini Kur’ân’la taçlandıralım

KADRini Kur’ân’la taçlandıralım

​Bu gece 'bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi.

Bu hibe çiftçiyi tarlada tutar

Bu hibe çiftçiyi tarlada tutar

Çiftçiye 1,1 milyarlık hibe desteği yapılacak.
Savaş Rusya içine mi taşınıyor?

Savaş Rusya içine mi taşınıyor?

​İngiliz Bakan Rusya topraklarının vurulmasını “meşru” olarak niteledi.
Twitter’ın statükosu sarsılıyor

Twitter’ın statükosu sarsılıyor

​'Liberaller'in hedefi Elon Musk.
Kılıçdaroğlu çıktı şalter kalktı

Kılıçdaroğlu çıktı şalter kalktı

​Enerji Bakanı Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosunu deşifre etti.
Kovid en çok kırmızıyla anılacak

Kovid en çok kırmızıyla anılacak

​Ressam Habip Aydoğdu'nun fırçasından korona günlüğü.

Manchester'da<br> Benzema resitali

Manchester'da
Benzema resitali

​Takımı kaybetti ama o maça damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.