Dünya ABD basını Türkiyenin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtırayı flaş gelişme olarak duyurdu
AMERİKA

ABD basını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtırayı flaş gelişme olarak duyurdu

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, New York Times ve Washington Post, imzalanan muhtırayı okuyucularına flaş gelişme olarak duyurdu ve ana sayfalarında bu habere yer verdi. ABD basını, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü muhtırayı flaşla görerek konunun önemine işaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD basını Türkiyenin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtırayı flaş gelişme olarak duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dörtlü görüşme yaptı.

Washington Post, flaşında, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını bırakarak, ittifakın genişlemesinin önündeki yolu açtı" ifadesine yer verdi. Haber metninde ise söz konusu anlaşmanın Ukrayna savaşının ardından daha da önem kazandığına işaret edildi.

New York Times, flaşında, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik vetosunu kaldırarak bu ülkelerin, NATO üyeliklerinin önündeki diplomatik engeli kaldırdı" ifadesini kullandı.

Madrid'deki dörtlü zirveden anlaşma çıktı: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
DÜNYA
Madrid'deki dörtlü zirveden anlaşma çıktı: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek

Haberde, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine destek vermeyeceği açıklaması öne çıkarılarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımının önemi vurgulandı.

CNN de flaşında, "Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekleyeceğini duyurdu" ifadesine yer verdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün yapılacak ikili görüşme de anımsatıldı.

Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
OYNAT 00:54
Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.


Fox News ise haberini "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına itirazını kaldırıyor." başlığıyla verirken söz konusu muhtıra, "önemli ilerleme" olarak nitelendirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye tam destek sözü verdi
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye tam destek sözü verdi

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in huzurunda gerçekleşmişti.

Düzcede sel felaketi

Düzce'de sel felaketi

​Mağdurlar evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor.
Bakan Soylu Düzcede

Bakan Soylu Düzce'de

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.
Dünyanın gözübu zirvede

Erdoğan: ​Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz

​MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

​NATO'dan Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya kararı.

ABD'den F-16 mesajı

ABD'den F-16 mesajı

Türkiye'nin modernize planlarını destekliyoruz.

Adana'da petrol bulunan tarlanın sahibi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.