ABD basını Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtırayı flaş gelişme olarak duyurdu ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, New York Times ve Washington Post, imzalanan muhtırayı okuyucularına flaş gelişme olarak duyurdu ve ana sayfalarında bu habere yer verdi. ABD basını, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü muhtırayı flaşla görerek konunun önemine işaret etti.

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