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ABD Başkanı Biden'den 'Ürdün' açıklaması: Askerlerimize saldırıya nasıl cevap vereceğime karar verdim

ABD Başkanı Joe Biden, üç ABD askerinin Ürdün sınırında öldürülmesine ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Ürdün’deki askerlerimize düzenlenen saldırıya nasıl bir cevap vereceğimize karar verdim." diye konuştu. Biden, Ortadoğu’da daha büyük bir savaş olmaması yönünde de fikir belirtti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:08 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 19:24 - 30/01/2024 Salı
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ABD Başkanı Joe Biden - Ürdün sınırındaki üste ölen ABD askerleri
ABD Başkanı Joe Biden - Ürdün sınırındaki üste ölen ABD askerleri
Geride kalan gün Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden,
"Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var."
ifadesini kullanmıştı.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuşlardı

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek,
"Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz.
" açıklamasında bulunmuştu.
Saldırıda ölen Amerikan askerleri

İntikam açıklaması: ABD seçeceği zaman ve şekilde hesap soracak

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Pentagon, söz konusu saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, yaralı asker sayısının ise 40'ın üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Saldırının gerçekleştiği Ürdün-Suriye sınırındaki "Kule 22" üssü

Biden: Askerlerimize saldırıya nasıl cevap vereceğime karar verdim

ABD Başkanı Biden, üç ABD askerinin Ürdün sınırında öldürülmesine ilişkin yaptığı yeni açıklamada,
"Ürdün’deki askerlerimize düzenlenen saldırıya nasıl bir cevap vereceğimize karar verdim."
diye konuştu.

"Silahları İran veriyor"

Biden söz konusu açıklamayı Florida'ya gitmeden önce yaptı. Kararın detaylarını paylaşmayan Biden, saldırının İran'ın sağladığı silahlarla icra edildiğini vurguladı.

"Daha geniş bir savaşa ihtiyaç yok"

Biden ayrıca,
"Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum."
dedi.


#Joe Biden
#ABD
#Ürdün
44 dakika önce
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