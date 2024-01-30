ABD Başkanı Biden'den 'Ürdün' açıklaması: Askerlerimize saldırıya nasıl cevap vereceğime karar verdim

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuşlardı
İntikam açıklaması: ABD seçeceği zaman ve şekilde hesap soracak
Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.
Pentagon, söz konusu saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, yaralı asker sayısının ise 40'ın üzerinde olduğunu açıklamıştı.
Biden: Askerlerimize saldırıya nasıl cevap vereceğime karar verdim
"Silahları İran veriyor"
Biden söz konusu açıklamayı Florida'ya gitmeden önce yaptı. Kararın detaylarını paylaşmayan Biden, saldırının İran'ın sağladığı silahlarla icra edildiğini vurguladı.