ABD Başkanı Biden'den 'Ürdün' açıklaması: Askerlerimize saldırıya nasıl cevap vereceğime karar verdim

Ürdün-Suriye sınırında İran destekli güçler tarafından düzenlenen İHA'lı saldırıda üç Amerikan askeri öldü. Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaşananlardan ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutup, "Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri. Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi. Ülkemiz, Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz."