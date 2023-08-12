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Dünya

ABD-Çin casuslar savaşı

Dünyanın iki süper gücü ABD ve Çin arasında şimdi de casusluk gerilimi devreye girdi. Geçen hafta ABD donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluktan tutuklandı. Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı da askeri sanayi şirketinde çalışan bir Çin vatandaşının CIA için casusluk yaptığının belirlendiğini açıkladı.

04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

ABD ile Çin arasında bir süredir soğuk esen rüzgarlar, taraflar arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretler sonrası ılımlı bir seyir izlemesi beklenirken, gelişmeler aradaki buzun çözülmediğini gösteriyor. Son olarak iki büyük güç arasında ‘Casuslar Savaşı’ patlak verdi. Çin’de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Çin vatandaşının ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soy ismi Zeng olarak açıklanan 52 yaşındaki zanlının, ismi belirtilmeyen bir askeri sanayi grubunda çalıştığı ve gizli bilgilere erişim yetkisinin olduğu kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre CIA için casusluk yaptığından şüphelenilen Zeng, işvereni tarafından İtalya’ya eğitim için gönderildiğinde oradaki ABD büyükelçiliğinde görev alan bir çalışan ile tanıştı.


Para ve göç vaadi

İddialara göre, yakınlık kurduktan sonra ABD’li yetkili Zeng’e kendisinin bir CIA görevlisi olduğunu söyledi. Çin ordusuna ait gizli bilgileri aktarması karşılığında kendisine hem “büyük miktarda para” hem de “ABD’ye göç sözü” verildiği kaydedildi. Bakanlık, casusluk faaliyetlerine dair kanıtlar elde edildikten sonra Zeng’e karşı “gerekli önlemlerin” alındığı söyledi. Soruşturmanın ise devam ettiği açıklandı. Geçen hafta iki ABD askerinin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanmışlar, “Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti’nin eline geçti” dedi.


#ABD
#Çin
#casusluk
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