ABD-Çin casuslar savaşı

ABD ile Çin arasında bir süredir soğuk esen rüzgarlar, taraflar arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretler sonrası ılımlı bir seyir izlemesi beklenirken, gelişmeler aradaki buzun çözülmediğini gösteriyor. Son olarak iki büyük güç arasında ‘Casuslar Savaşı’ patlak verdi. Çin’de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Çin vatandaşının ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soy ismi Zeng olarak açıklanan 52 yaşındaki zanlının, ismi belirtilmeyen bir askeri sanayi grubunda çalıştığı ve gizli bilgilere erişim yetkisinin olduğu kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre CIA için casusluk yaptığından şüphelenilen Zeng, işvereni tarafından İtalya’ya eğitim için gönderildiğinde oradaki ABD büyükelçiliğinde görev alan bir çalışan ile tanıştı.