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ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gerçekleştireceği ziyaretlerin detayları belli oldu. Gazze'ye insani yardım çağrısında bulunması beklenen ABD'li bakanın, Gazze'nin geleceğine dair Washington'ın tutumunu dile getireceği belirtildi.

09:32 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:41 - 28/11/2023 Salı
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Antony Blinken

Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken
, Orta Doğu'da temaslarda bulunacak.

Blinken, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.


7 Ekim'den sonra bölgeye ziyaretlerini sıklaştıran Blinken, ziyaretini bu hafta gerçekleştirecek.


İsrail basını, üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, Blinken'ın, "Gazze'ye daha fazla insani yardım için baskı yapmak ve Hamas tarafından kaçırılan tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak" için ziyaretlerde bulunacağını yazdı.


İsmi açıklanmayan yetkili, Blinken'ın, Gazze'ye artan insani yardım akışının sürdürülmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması ve Gazze'deki sivillere yönelik korumaların iyileştirilmesi ihtiyacını vurgulayacağını söyledi.



Bağımsız Filistin devletini görüşecek


Blinken'ın bölgedeki ortaklarıyla Washington'ın "Gazze'nin geleceğine ilişkin ilkelerini ve bağımsız bir Filistin devletine duyulan ihtiyacı" da görüşeceği kaydedildi.


ABD'li bakanın ayrıca, Dubai'deki BM COP28 İklim Zirvesi'ne de katılacağı bildirildi.


ABD esir takasından memnun


ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşılamıştı.


Anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD başkanı olarak Amerikalı esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetmişti.


Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Mısır ve Katar'a teşekkür etmişti.




#ABD
#Antony Blinken
#Orta Doğu
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