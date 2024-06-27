ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan çok önemli Eylem Tok adımı: İade için yazı gönderildi

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oğuz Murat Acı'nın ailesinin davadaki temsilcisi Esat Gök, duruşmayla ilgili bilgiler verdi. Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti. İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevinin şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti. Savcı ise Cihantimur'un kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıktı, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.