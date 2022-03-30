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Dünya ABD Elimizde bulgu var diyerek duyurdu Putin ile Rus askerleri arasında gerilim var
AMERİKA

ABD 'Elimizde bulgu var' diyerek duyurdu: Putin ile Rus askerleri arasında gerilim var

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD Elimizde bulgu var diyerek duyurdu: Putin ile Rus askerleri arasında gerilim var
Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğin iddia etti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Amerikan basınında yer alan, "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt verdi.

"PUTİN İLE ASKERLER ARASINDA GERİLİM VAR"

Putin'in bu konudaki görüşleri konusunda yorum yapamayacağını belirten Bedingfield, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin'in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin'in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz."

"PUTİN, RUSYA'YI ZAYIF HALE GETİRDİ"

Bedingfield, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, "Putin'in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya'yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

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