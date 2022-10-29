ABD ile ipler bir kez daha gerildi: Ortalığı karıştıran iddia sonrası Rusya'dan açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna savaşı başladığından beri birçok kez üstü kapalı nükleer savaş tehdidinde bulundu. Ancak Rusya'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği stratejik nükleer tatbikat bardağı taşıran son damla oldu.

Rus yetkililer yaptıkları nükleer tatbikat ile övünürken Albay Igor Korotchenko, nükleer savaşın İngiltere ve ABD'yi haritadan sileceğini söyledi.

ABD'DEN NÜKLEER SİLAH HAMLESİ! ARALIK SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Batı'da Rusya'nın NÜKLEER SİLAH kullanacağına ilişkin endişeler artarken Politico ortaya flaş bir iddia attı.

Politico'nun iddiasına göre ABD gelecek yıl Avrupa'ya gönderilmesi planlanan nükleer bombaların teslimat tarihini öne çekti.

B61 NÜKLEER BOMBASININ GÜNCELLENMİŞ VERSİYONU

B61, uranyum içeren bir ve 0.3, 1.5, 5, 10, 60, 80, veya 170 kiloton patlayıcı gücü olan Amerika Birleşik Devletleri yapımı taktik nükleer bombadır.

REKLAM

ABD'nin ana nükleer bombası olan B61'in güncellenmiş versiyonu olanB61-12 nükleer bombalarının 2023 baharı yerine Aralık ayının sonunda Avrupalı müttefiklere teslim edileceği konuşuluyor.

RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko RIA'ya yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer silahları modernize etme planlarını görmezden gelemeyeceklerini belirterek, Rusya'nın askeri planlamasında Avrupa'da konuşlandırılan ABD nükleer bombalarının modernizasyonunu dikkate alacağını söyledi.

POLİTİCO '2 FARKLI KAYNAKTAN DOĞRULADIK' DEDİ, ABD REDDETTİ

Politico söz konusu iddianın 2 farklı kaynak tarafından doğrulandığını iddia etse de Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, zaman çizelgesinin hızlandırıldığını reddetti ve " B-61 bombalarının modernizasyonu uzun süredir devam ediyor. Bu durum Ukrayna'daki güncel olaylarla hiçbir şekilde bağlantılı değil ve süreci hızlandırmadı" dedi.

REKLAM

PUTİN YİNE TEKRARLADI: NÜKLEER TEHLİKE HER ZAMAN VAR

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Batı ile yaşanan nükleer gerilimler sonucunda dünyada nükleer savaş çıkma ihtimali ile ilgili ucu açık ifadeler kullanırken, “Nükleer silahlar bulunduğu sürece bu silahların kullanılma tehlikesi de her zaman bulunacak. Önümüzdeki süreç, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden beri yaşanan en tehlikeli yıllar olacak. Ukrayna’ya nükleer bir saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok, bunun siyasi veyahut askeri açıdan hiçbir manası ya da yararı yok. Biz kendi inisiyatifimizle, Rusya tarafından nükleer silahların muhtemel kullanımı hakkında hiçbir şey söylemedik. Sadece batılı ülkelerin liderlerinin açıklamalarını ima ettik. Kiev rejimi, sürekli olarak nükleer silaha sahip olmak istediğini söylüyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaptıklarımızla ilgili sürekli konuşmalar var. Biz ne yapıyoruz ki? Bazen doğrudan, bazen de imada bulunarak nükleer santrale ateş açtığımızı söylüyorlar. Akıllarını yitirmiş olmalılar. Zira bu santrali biz kontrol ediyoruz ve orada bizim askerlerimiz var" dedi.

REKLAM

NATO'nun, Ukrayna'da genişlemesinden dolayı rahatsızlık duyduklarını ve bunun kendileri için kabul edilemez bir durum olduğunu da hatırlatan Putin, "NATO'nun, Ukrayna'daki genişlemesi bizim için kabul edilemezdi ve bunu herkes biliyordu. Geçtiğimiz yılın sonunda bu girişimleri yine başarısız oldu" diye konuşarak bölgedeki gerilimin nedenini NATO'nun genişleme politikalarına bağladı.