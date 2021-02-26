Dünya ABD, Kaşıkçı istihbarat raporunu yayınladı Prens Selman onayladı
AMERİKA

ABD, Kaşıkçı istihbarat raporunu yayınladı: Prens Selman onayladı

ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi.

Cinayeti onayladı

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı.

Kaşıkçı'nın katilleri için tiyatro bitti: Türkiye'nin atacağı adımlar var
OYNAT 00:00
Kaşıkçı'nın katilleri için tiyatro bitti: Türkiye'nin atacağı adımlar var
Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti için kurulan 'mahkeme' katilleri adeta akladı. Cinayetin arkasında olmakla suçlanan Prens Selman'a yakın isimler hiçbir ceza almazken, gözler bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlarda olacak.


Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." bilgisi verildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Hem katil hem işkenceci
DÜNYA
Hem katil hem işkenceci

Küre ittifakı panikte
DÜNYA
Küre ittifakı panikte
Abone Ol Google News
Beşiktaş rahat kazandı

Beşiktaş rahat kazandı

​Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş liderlik koltuğuna ortak oldu.
Şampiyonluk ayını açıkladı

Şampiyonluk ayını açıkladı

​Sergen Yalçın, Denizli galibiyeti sonrasında çarpıcı mesajlar verdi.
Kritik iller açıklandı

Kritik iller açıklandı

İşte en çok vaka artışı ve azalış olan 10 il...
Cinayeti onayladı

Cinayeti onayladı

​ABD, Kaşıkçı cinayeti raporunu yayınladı.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.
Jason Statham sürprizi

Jason Statham sürprizi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı, ünlüler akın etti.
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Komşu duacı

Komşu duacı

​Bulgaristan Başbakanı, Türkiye sayesinde rahat uyuyabildiklerini açıkladı.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk.
'Türk ordusunu örnek alacağız'

'Türk ordusunu örnek alacağız'

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yeni anlaşmaların müjdesini verdi.
Adeta patlama yaşanıyor

Adeta patlama yaşanıyor

Erdoğan, sevindiren gelişmeyi duyurdu.
İçişlerinden <br>yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​81 ilde de hafta sonu açık olacak.
Tablo <br>ciddiyetini koruyor

Tablo
ciddiyetini koruyor

​Sağlık Bakanlığı merak edilen sayıları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.