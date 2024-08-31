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Dünya

ABD: Özgür güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya yönelik desteğimizi sürdüreceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

12:13 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin.

Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı Rusya'nın saldırılarından korumak amacıyla hava savunmasının yanı sıra topçu mühimmat ve zırhlı araçlar gibi güvenlik yardımı önceliklerini görüşen bakanlar, ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.


Austin, ABD'nin "özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya" yönelik desteğini sürdüreceğini teyit etti.


İki bakan ayrıca, 6 Eylül'de ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak ve yaklaşık 50 müttefik ve ortağın Ukrayna'nın acil savaş ihtiyaçlarını görüşeceği Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına değindi.

#ABD
#ABD Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
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