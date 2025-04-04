ABD Senatosu İsrail'e silah satışını iptal eden tasarıyı reddetti

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümeti Gazze'de 50 bin kişiyi öldürdü ve 112 bin kişiyi yaraladı. İki hafta önce ateşkesi bozdular ve o zamandan bu yana da 322 çocuğu öldürdüler ve 600 kişiyi yaraladılar. ABD, suç ortaklığına son vermeli."