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ABD Senatosu İsrail'e silah satışını iptal eden tasarıyı reddetti

ABD Senatosu İsrail'e silah satışını iptal eden tasarıyı reddetti

00:464/04/2025, Cuma
AA
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ABD'nin İsrail'deki katliama desteğini durdurmak için çabalayan Senatör Bernie Sanders.
ABD'nin İsrail'deki katliama desteğini durdurmak için çabalayan Senatör Bernie Sanders.

ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti. Yapılan oylamada tasarıya 15 Senatör "evet" derken, 82 Senatör "hayır" dedi.

ABD Senatosu'nda Vermont eyaletini temsil eden bağımsız Senatör Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptalini öngören tasarısı, Senato'da oylandı.

Oylama öncesi konuşan Sanders, "ABD'nin Filistin halkının yıkımına ortak olmaya devam etmemesi gerektiğini" söyledi.

Sanders, ABD'nin geçen yıl İsrail'e 18 milyar dolar askeri yardımda bulunduğunu ve 50 bin tondan fazla askeri teçhizat ulaştırdığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül askeri saldırısını sert dille eleştiren Sanders, yüksek sivil kayıplarına ve kapsamlı yıkıma dikkati çekti.

"Netanyahu ateşkesi bozdu iki hafta 322 çocuğu öldürdü"

Sanders, oylama öncesi X'ten yaptığı paylaşımda,
"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümeti Gazze'de 50 bin kişiyi öldürdü ve 112 bin kişiyi yaraladı. İki hafta önce ateşkesi bozdular ve o zamandan bu yana da 322 çocuğu öldürdüler ve 600 kişiyi yaraladılar. ABD, suç ortaklığına son vermeli."
ifadelerini kullandı.

82 senatör hayır dedi

Yapılan oylamada tasarıya 15 Senatör "evet" derken, 82 Senatör "hayır" dedi.

Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.




#İsrail
#ABD
#Bernie Sanders
#Silah Satışı

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