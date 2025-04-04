ABD Senatosu İsrail'e silah satışını iptal eden tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti. Yapılan oylamada tasarıya 15 Senatör "evet" derken, 82 Senatör "hayır" dedi.
ABD Senatosu'nda Vermont eyaletini temsil eden bağımsız Senatör Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptalini öngören tasarısı, Senato'da oylandı.
Oylama öncesi konuşan Sanders, "ABD'nin Filistin halkının yıkımına ortak olmaya devam etmemesi gerektiğini" söyledi.
Sanders, ABD'nin geçen yıl İsrail'e 18 milyar dolar askeri yardımda bulunduğunu ve 50 bin tondan fazla askeri teçhizat ulaştırdığını hatırlattı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül askeri saldırısını sert dille eleştiren Sanders, yüksek sivil kayıplarına ve kapsamlı yıkıma dikkati çekti.
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82 senatör hayır dedi
Yapılan oylamada tasarıya 15 Senatör "evet" derken, 82 Senatör "hayır" dedi.
Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.