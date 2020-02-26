Dünya ABDde 6 yaşındaki çocuk kelepçe takılarak gözaltına alındı
AMERİKA

ABD'de 6 yaşındaki çocuk kelepçe takılarak gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu kelepçe takılarak göz altına alındı. Başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntülere tepki yağdı.

Haber Merkezi Diğer
6 yaşındaki çocuk kelepçelenerek gözaltına alındı.
6 yaşındaki çocuk kelepçelenerek gözaltına alındı.

ABD'nin Orlando kentinde öğretmenine tekme attığı belirtilen altı yaşındaki bir kız çocuğu polis tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay geçen Eylül'de meydana geldi, ancak Kaia R. adlı çocuğun ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri dün yayımladı.

Polis memuru görevden alındı

Gözyaşları içinde "Bana bir şans daha verin" diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindiren Dennis Turner adlı polis memuru görevden alındı.

Görüntülerde Turner, bir öğretmenin "Ellerinin bağlanması şart mı?" sorusuna "Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı" diye yanıt veriyor.

ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alınabiliyor. Turner'ın bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.

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