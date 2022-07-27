ABD'de adalet ten rengine göre değişiyor: Tecavüzle suçlanan Steve Lopez 33 yıl sonra aklandı

ABD'nin New York eyaletinde 33 yıl öne 1989 yılında yaşanan olayda Central Park'ta 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz edilip ölüme terk edilmişti. 33 yıl öne yaşanan olayda beyaz genç kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla hapse gönderilen 6 siyahi ve Latin gençten sonuncusu olan Steve Lopez'in suçsuz olduğu ortaya çıktı. New York İlçe Bölge Savcısı Alvin Bragg, konuyla ilgili Manhattan’daki mahkeme binasında konuyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Adaletin yerini bulması için çaba gösteren Lopez’in avukatı Eric Renfroe ve mahkeme heyetine teşekkür eden Bragg şu ifadelere yer verdi:

Bay Lopez’in mahkumiyetini iptal etme ve aleyhindeki iddianamenin reddedilmiş olmasından onur duyuyorum. Yargıç Ellen Biben ve tüm adalet sistemimize bunun gerçekleşmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederim. Bunun gibi yakından takip edilen bir konuda bugün hakimin verdiği kararın, sistemimizde adaletsizliği algılayanları hareket ettirmeye yardımcı olacağını ümit ediyorum.

REKLAM

ABD'DE ADALET SİYAHİLER İÇİN DEĞİL

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Steve Lopez'in avukatı Eric Renfroe ise şu ifadelere yer verdi:

Bu sonuç, işlemedikleri suçları kabul etmek zorunda kalanlar için adalet sisteminin pek sık yaptığı bir şey değil. Bunun bugün gerçekleşmesine sevindim.

33 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK

Steve Lopez, mahkemede olduğu gibi basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktı. 15 yaşında suçsuz yere hapse giren Lopez 33 yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu