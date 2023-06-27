ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan Suarez'den 'Uygur ne?' gafı: Sunucu tepki gösterdi 'Bu konuda akıllı olmalısınız'

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez.
Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in, Uygurları tanımaması dikkati çekti.
- Sunucunun "Uygurlar?" diye tekrarlaması üzerine Suarez,"Uygur ne?"dedi. Sunucunun Suarez'e tepkisi,"Tamam, buna geri döneceğiz. Bu konuda akıllı olmalısınız."şeklinde oldu.
ABD dış politikasının önemli unsurlarından Çin ile ilişkiler ve rekabeti bağlamında muhtemel bir başkan adayının Uygurları tanımaması, Amerikan basınında geniş yer buldu.
"Telaffuzu anlamadım"
Suarez, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sunucunun telaffuzunu anlayamadığını söyledi.
Suarez, sunucunun telaffuzu nedeniyle "Uygurlar" dediğini anlamadığını savunarak, "Benim hatam." açıklamasında bulundu.
Suarez, iki hafta önce, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu duyurmuştu.
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
Çin, son yıllarda başta ABD olmak üzere Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor.