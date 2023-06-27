ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan Suarez'den 'Uygur ne?' gafı: Sunucu tepki gösterdi 'Bu konuda akıllı olmalısınız'

Suarez'in "Uygur ne?" sorusu akıllara, 2016 yılında başkanlık seçimleri için yarışan Özgürlükçü Parti adayı Gary Johnson'ın iç savaşın yoğun olduğu bir dönemde Suriye'nin Halep kentindeki durumla ilgili soruya "Halep nedir?" yanıtını vermesini getirdi.