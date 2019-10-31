Dünya ABDde elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37ye yükseldi
AMERİKA

ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vaka sayısı bin 888'e çıktı. Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 34'ten 37'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888'e çıktı.
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888'e çıktı.

ABD'de elektronik sigara kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

  • ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888'e çıktı.

Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 34'ten 37'ye yükseldi.

İlk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hastalıkla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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