ABD'de fırtına felaketi: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve Ankara Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin tahminlerine göre, Ankara'da bugün 23 Mayıs 2024 Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 13.00'te başlaması beklenen yağışın 03.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı.