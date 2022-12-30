Dünya ABDde kar fırtınasıyla mücadele sürüyor 20den fazla mağduru donmaktan kurtardı
AMERİKA

ABD'de kar fırtınasıyla mücadele sürüyor: 20'den fazla mağduru donmaktan kurtardı

ABD'deki tarihi kar fırtınasında New Yorklu bir kişi, 20'den fazla mağduru aracıyla bir okul binasına götürerek hayatta kalmalarını sağladı. Yetkililer teşekkür etmek için Jay Withey'a ulaşmaya çalışıyor. Eyalet polisi, " Jay'in kim olduğunu tespit etmek ve hayat kurtaran eylemlerinin bilinmesini sağlamak istiyoruz. Lütfen Jay'i bulmamıza yardım edin." ifadesine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
ABDde kar fırtınasıyla mücadele sürüyor: 20den fazla mağduru donmaktan kurtardı
Jay Withey.

New Yorklu bir kişi, kar fırtınasında aracına aldığı çok sayıda mağduru donmaktan kurtardı.

Ülkenin çoğu eyaletinde etkili olan şiddetli soğuk ve kar fırtınasının ardından ilginç kurtarma hikayeleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ölümcül fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden New York'un Erie ilçesindeki Cheektowaga Polis Departmanına göre, arabasında veya sokakta yardım bekleyen 20'den fazla kişiyi önce aracıyla toplayan Jay Withey, sonra onları camını kırarak girdiği Pine Hill okul binasına taşıyarak donmaktan kurtardı.

Okul binasındaki güvenlik alarmının anında sinyal gönderdiği Cheektowaga Polis Departmanı, 23 Aralık'ta yaşanan olayı, arama kurtartma çalışmalarındaki yoğunluk geçtikten sonra ancak gelebildiği okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarından seyretti.

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Cheektowaga Polis Departmanı, sosyal medya hesaplarından, okulun video kaydındaki görüntüsünü paylaştığı Jay Withey isimli vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını, söz konusu şahsı, tanıyan veya görenlerin departmana bildirmelerini istedi.

Polis duyurunun devamında, bu kişinin fırtınadan kurtardığı insanları okula taşıyarak hayatlarını kurtardığı ve ayrılmadan önce, içeri girmek için okul camını kırmak zorunda kaldığından dolayı bir özür mektubu bıraktığı bilgisini paylaştı.

Cheektowaga Polisi, "Jay'in kim olduğunu tespit etmek ve hayat kurtaran eylemlerinin bilinmesini sağlamak istiyoruz. Lütfen Jay'i bulmamıza yardım edin." ifadesine yer verdi.

Polis departmanı, ilk paylaşımından saatler sonra olayın kahramanına ulaştıklarını, "Arkadaşları ve ailesinin yardımıyla muhteşem Jay'i bulduk! Şefimiz onunla konuşabildi ve kahramanca davranışlarından dolayı minnettarlığımızı ifade etti." açıklamasıyla duyurdu.

Polisin Twitter'daki fotoğraflı paylaşımının altında onlarca teşekkür yorumu yer aldı.

ABD'deki kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını New York'un Erie ilçesi sakinleri oluşturuyor. Yerel kaynaklardan derlenen bilgilere göre ise ülke genelinde 60'tan fazla kişi, aracıyla kaza yaparak, açık havada donarak veya kalp krizi geçirmek suretiyle hayatını kaybetti.

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ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
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ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi.
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ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı.
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New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.
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Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi.
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Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi.
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Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı.
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Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.
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Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi.
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Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
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ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
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Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti.
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Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.
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Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.
ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı.
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