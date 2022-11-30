Dünya ABDde LGBT sapkınlığına devlet desteği Aile yapısını hedef alan yasa oy çokluğuyla kabul edildi
AMERİKA

ABD'de LGBT sapkınlığına devlet desteği: Aile yapısını hedef alan yasa oy çokluğuyla kabul edildi

Tüm dünyada aile yapısını hedef alan LGBT dayatmasına ABD'de şimdi de devlet desteği geldi. ABD Senatosu 'eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik' yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

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Haber Merkezi AA
ABDde LGBT sapkınlığına devlet desteği: Aile yapısını hedef alan yasa oy çokluğuyla kabul edildi
ABD Senatosu

ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Senato Genel Kurulu, "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı aile yapısını hedef alan yasa tasarısını oyladı.

100 sandalyeli Senato'dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 "hayır" oyuna karşı 61 "evet" oyu ile kabul edildi.

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Biden'ın masasına gidecek

Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

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ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

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"Eşcinsellik doğuştandır" yalanı nasıl ortaya çıktı?
'Onur' adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 6 isim Yenisafak.com'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı.

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