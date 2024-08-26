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Dünya

ABD'de otonom güvenlik robotları devriye gezmeye başladı: Mahremiyet tartışmaları gündeme geldi

ABD'nin Atlanta şehrinde "robot polis" göreve başladı. Georgia eyaletindeki kent, artan suç oranları karşısında asayişi sağlamak üzere otonom bir gözetleme robotunu görevlendirdi.

15:54 - 26/08/2024 Pazartesi
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Polisin yükünü hafifletmesi beklenen robot, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor.
Polisin yükünü hafifletmesi beklenen robot, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor.

Atlanta Emniyet Müdürlüğü, kentin Old Fourth Ward semtinde son 7 ayda 34 ciddi suç işlendiğini açıkladı.


Suç oranlarındaki artış nedeniyle Knightscope şirketi tarafından üretilen bir gözetleme robotu, semtin sokaklarında devriye gezmeye başladı. Bu robot, kamuya açık alanlarda yaşanan olağandışı durumları tespit ederek yetkililere bildiriyor.


Polisin yükünü hafifletmesi beklenen robot, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor.


Mahremiyet tartışmaları gündeme geldi

ABD genelinde güvenlik amacıyla robot kullanımının yaygınlaştığı bir dönemde, Atlanta’nın bu adımı mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi.


Robotlar, plaka tanıma, anlık iletişim kurma ve acil durumları algılama gibi yeteneklere sahip olsa da, vatandaşlar bu cihazların özel hayatı ihlal edebileceğinden endişeli. Yerel halk, güvenlik önlemlerini desteklese de mahremiyetin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.


Knightscope yetkilileri ise robotlarının sadece kamuya açık bilgileri topladığını belirterek, mahremiyeti ihlal etmediklerini savunuyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Stacy Stephens, robotların ulusal suç veri tabanlarına erişiminin olmadığını ve yüz tanıma yazılımı içermediğini açıkladı. Ancak, yüz tanıma becerisine sahip yeni bir modelin üretim aşamasında olduğu belirtildi. Bu durum, robotların yazılımıyla ilgili şeffaflık taleplerini artırıyor.


#ABD
#Robot
#Yapay Zeka
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