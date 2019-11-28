ABD'de vize dolandırıcılığına karşı akılalmaz yöntem : Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

Michigan eyaletinin Detroit kentindeki üniversiteye kayıt yaptırmalarının ardından gözaltına alınan öğrenciler ülkelerine sınır dışı ediliyor. Gözaltı operasyonlarını yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), yabancı öğrencilerin vize alıp ABD'de kalmak için 'sahte' olduğunu bilmelerine rağmen bu okula kayıt yaptırdığını savunuyor.

Avukatlar ise yasal olarak tanınan ve adı listede bulunan bir 'okul' yoluyla yabancı öğrencilerin tuzağa düşürülüp maddi kayba da uğratıldığı görüşünde.

250 gözaltı

Ocak ayından bu yana, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ajanlarca vize sahteciliğiyle mücadele amacıyla Detroit kentinde kurulan sahte Farmington Üniversitesi'ne kayıt yaptıranlardan 250'si gözaltına alındı.

Göçmen öğrenciler geri gönderildi

Yasal vize ile ABD'ye gelen ancak okulun sahteliğinin belirlenmesiyle göçmen statüsünü kaybeden öğrencilerin büyük kısmı kendi ülkelerine geri gönderildi.

ICE, herhangi bir kampüsü, öğretmeni ya da dersi olmayan üniversiteye kayıt yaptıran kişilerin, okulun 'sahte' olduğunu bildiğini ancak burada kalıp çalışmak için bu yola başvurduğunu öne sürüyor.

Şahıslardan birçoğunun öğrenci olmadığını, sadece yasal olarak ABD'de kalmak için bu yönteme başvurduğunu belirten ICE ayrıca bu kişilerin vize gereksinimlerini ihlal ettiklerini kaydetti.

ABD ya da Batılı ülkelerde üniversiteye kayıt yaptırıp okula gitmeyerek çalışan çok sayıda 'öğrenci' olduğu biliniyor. Ancak ICE her ne kadar öğrenci vizesi dolandırıcılığını ortadan kaldırmak için sahte üniversite yöntemi kullanmış olsa da öğrencilerin bazıları ve avukatları kandırıldıklarını söylüyor.

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Vize sahteciliği ile akılalmaz mücadele

Vize sahteciliğiyle mücadelenin bu şekilde yapılamayacağını belirten bazı hukukçular, söz konusu uygulamanın ABD'nin imajına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtiyor.

Michigan eyaletinin Detroit kentinde 2015'de kurulan sahte üniversite bu yılın ocak ayında kapandı.

İlk etapta 161 öğrenci gözaltına alındı. Hukuki süreci tamamlananların büyük kısmı sınır dışı edildi.Ardından 90 öğrenci daha İç Güvenlik Birimi'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Öğrencilerin çoğunluğu Hindistan'dan

ABD iç kamuoyunda tartışmalara neden olan hadisenin ardından kimi siyasiler Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi'nin daha fazla denetime tabi tutulmasını isterken kimileri de bu birimin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Bu arada öğrencilerin ABD'ye gelmesine aracılık eden 8 kişiden 7'si 'vize sahteciliği'nden suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Sekizinci kişi ocak ayında hakim karşısına çıkarılacak.Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD, göçmen politikasını sıkılaştırdı.