ABD’den Nijer kararı: Acil ihtiyaç dahilinde olmayan personel tahliye edilecek

ABD'den Nijer kararı
Bakanlık ayrıca ABD Senatosu’nun Nijer’e yeni büyükelçi atadığını belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri, Nijer halkı ve Nijer demokrasisi ile olan ilişkilerimize olan bağlılığını sürdürmektedir. Diplomatik olarak en üst düzeyde angaje olmaya devam ediyoruz. ABD Senatosu kısa bir süre önce Batı Afrika'da geniş deneyime sahip kariyer sahibi bir diplomat olan yeni Büyükelçi Kathleen FitzGibbon'u onayladı. Büyükelçi FitzGibbon, bu zor dönemde ikili ilişkilerimizi yönetmek için iyi bir konuma sahiptir ve Niamey'e hızlı bir şekilde gelmesini dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.