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ABD’den Nijer kararı: Acil ihtiyaç dahilinde olmayan personel tahliye edilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer’deki gelişmelerin arından, acil ihtiyaç dahilinde olmayan büyükelçilik çalışanlarının ve ailelerinin tahliye edileceğini duyurdu. Bakanlık, elçiliğin kısıtlı olarak ülkede ABD vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

10:03 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
ABD'den Nijer kararı

ABD'den Nijer kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Nijer'de devam eden gelişmeler göz önünde bulundurularak ve ihtiyatlı olmak adına Dışişleri Bakanlığı, acil ihtiyaç dahilinde olmayan ABD hükümeti personelinin ve aile üyelerinin Niamey'deki ABD Büyükelçiliği'nden geçici olarak ayrılmasına karar vermiştir. Ticari uçuş seçenekleri sınırlıdır.  Seyahat danışmanlığımızı bu durumu yansıtacak şekilde güncelledik ve ABD vatandaşlarını, azalan personelimiz nedeniyle Nijer'deki ABD vatandaşlarına yalnızca acil yardım sağlayabileceğimiz konusunda bilgilendirdik. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına sınırlı acil durum hizmetleri için açık kalmaya devam etmektedir” denildi.
YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Bakanlık ayrıca ABD Senatosu’nun Nijer’e yeni büyükelçi atadığını belirterek, “Amerika Birleşik Devletleri, Nijer halkı ve Nijer demokrasisi ile olan ilişkilerimize olan bağlılığını sürdürmektedir.  Diplomatik olarak en üst düzeyde angaje olmaya devam ediyoruz.  ABD Senatosu kısa bir süre önce Batı Afrika'da geniş deneyime sahip kariyer sahibi bir diplomat olan yeni Büyükelçi Kathleen FitzGibbon'u onayladı. Büyükelçi FitzGibbon, bu zor dönemde ikili ilişkilerimizi yönetmek için iyi bir konuma sahiptir ve Niamey'e hızlı bir şekilde gelmesini dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.






#nijer
#ABD
#tahliye
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