ABD'den savaşı körükleme hamlesi mi?

İsrail ve ABD basını ile sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, ABD’ye ait 28 yakıt ikmal ve tanker uçağının havalanarak Atlas Okyanusu üzerinden doğuya doğru gittiği tespit edildi. İsrail’in Haaretz gazetesi, konuya ilişkin bir haberinde, uçuş takip verilerine göre ABD'den ayrıldığı görülen uçakların istikametinin neresi olduğunun henüz belli olmadığını ancak şu anda herhangi bir savaş uçağına eşlik etmediklerini kaydetti. Haberde, uçakların farklı bölgelerdeki ABD yakıt ikmal ve tanker uçaklarının yerine geçebileceği ifade edildi. Haaretz’e göre, bir diğer ihtimal ise uçakların İsrail ve İran arasındaki savaş karşısında "ABD ya da İsrail’in artan hava faaliyetlerine yardımcı olacak" olması. Habere göre, ABD’den yol çıkan yakıt ikmal ve tanker uçağı sayısı artmaya devam etti. Yerel saatle 15 Haziran Cumartesi gecesi uçak sayısı 30’u aştı. Öte yandan, geçen günlerde ismini paylaşmak istemeyen ABD’li yetkililer, ABD donaması, balistik füzelere karşı savunma kabiliyetine sahip USS Thomas Hudner isimli savaş gemisinin Akdeniz’in doğusuna doğru ilerlemesini emrederken, ikinci bir geminin de göreve hazır olması yönünde talimat verdiği aktarmıştı. Önceki gün de ABD donanması uçak gemilerinden USS Nimitz'in Güney Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya hareket emri verildiği ortaya çıkmıştı. Pentagon da dün bu haberi yaptığı açıklamayla doğruladı.