ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle: Yunan adalarına 'her ihtimale karşı' diyerek konuşlandırdılar

ABD Başkanı Trump'ın ani bir kararla Suriye'den çıkacaklarını ve tüm süreci Türkiye ile koordineli bir şekilde sürdüreceklerini açıklaması bölgedeki denklemde önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek. ABD'nin kararına en yüksek karşı çıkışlardan birinin Yunanistan'dan gelmesinin 'tesadüf' olmadığına dikkati çeken enerji uzmanlarına göre Türkiye ile ABD arasında Doğu Akdeniz için de ılımlı mesajlar gelmesi bölgedeki diğer ülkeler için de sıkıntılı bir sürecin habercisi olabilir.