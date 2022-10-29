Dünya ABDden Türkiyeye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
AMERİKA

ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Haber Merkezi AA
ABDden Türkiyeye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Blinken mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ABD adına Türk halkını kutluyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler yaşamsal öneme sahiptir ve iki ülke arasındaki derin kültürel ve ticari bağların yanı sıra bölgesel ve küresel barışın, güvenliğin ve refahın geliştirilmesi doğrultusunda NATO müttefikleri olarak birlikte yürüttüğümüz çalışmalara dayanmaktadır.

Rusya’nın devam eden saldırgan tutumuna karşılık Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını takdirle karşılıyoruz."

  • Blinken, ayrıca, iki ülke arasındaki köklü ve yakın bağlar nedeniyle müteşekkir olduklarını belirtti.

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