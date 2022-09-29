Dünya ABDden Yunanistan itirafı Ege adalarındaki zırhlı araçların kullanımında ABD menfaatleri esas alındı
AMERİKA

ABD'den Yunanistan itirafı: Ege adalarındaki zırhlı araçların kullanımında ABD menfaatleri esas alındı

S-400'ler için Türkiye'yi F-35 programından çıkaran sonrasında Türkiye'nin F-16 alım talebine taş koyan ABD, Yunanistan'a sattığı silahlar konusunda çifte standart uyguladığını itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarında ABD menfaatlerinin esas alındığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Yunanistan itirafı: Ege adalarındaki zırhlı araçların kullanımında ABD menfaatleri esas alındı
ABD, ​geçtiğimiz günlerde Ege'de gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk etmişti.

Türkiye’nin ABD menşeli silahların Yunanistan tarafından Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip adalara çıkarmasına ilişkin ABD’ye yönelttiği protesto üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Ned Price, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti.

İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

'YUNANİSTAN'A KOŞUL YOK MU?'

Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine AA muhabiri, “Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?” sorusunu yöneltti.

Ned Price
Ned Price

Sözcü, “Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz.” yanıtını verdi.

ABD’nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu iddia etti.

ABD'Lİ GAZETECİNİN S-400 SORUSUNA TATMİN EDİCİ CEVAP VEREMEDİ

Bunun üzerine AP muhabiri, “Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400’leri konuşlandırmayın diyorsunuz?” sorusunu sordu.

Sözcü “Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik.” yanıtını verince, AP muhabiri, “O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu, ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?” ifadesini kullandı.

Soruya yanıt veremeyen Price, her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini ama “bazı uç örneklerin” sonuçları olacağını ifade etmekle yetindi.

AA muhabirinin “Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?” sorusuna da Price, “Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur.” yanıtını verdi.

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