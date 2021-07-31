ABD'li dondurma markası Ben & Jerry’s İsrail'in işgal ettiği topraklarda artık dondurma satmayacak

İsrail'in işgalci devlet politikalarına bir tepki de ünlü dondurma markasından geldi. İsrail'de en sevilen dondurma markalarının başında gelen ABD'li Ben & Jerry’s, İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu.

'Değerlerimizle uyuşmuyor' açıklaması

Merkezi ABD'nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry's dondurma şirketi işgal altındaki Filistin topraklarında satış yapmanın kendi değerleriyle uyuşmadığı açıkladı.

1.5 yıl sonra hayata geçecek

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki distribütörlerinin 2022 sonunda, yani 1.5 yıl sonra dolacak satış ruhsatlarını yenilemeyeceğini söyleyen Ben&Jerry's, diğer yandan farklı bir düzenlemeye giderek İsrail'de kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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Eski Başbakan Netanyahu’dan boykot çağrısı

İsrail'de 2 yıl içinde 4. kez yapılan marttaki erken seçimin ardından haziran ortasında 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybeden, Bünyamin Netanyahu ise daha ileri giderek ABD'li dondurma şirketinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

En doğru karar

Öte yandan dondurma şirketinin sahipleri

Bennett Cohen ve Jerry Greenfield, bu kararın verilmiş en doğru kararlardan biri olduğunu açıkladı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

HAYAT ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’tan işgalci İsrail’i boykot çağrısı



