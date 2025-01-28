ABD'li savunma şirketi Elon Musk'a Türkiye'yi örnek gösterdi: Uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı

General Atomics'in DOGE ile çalışmaya istekli olduğu belirtilen mektupta, Musk'a, savaşçılara kritik yeteneklerin zamanında teslim edilmesini engelleyen politika ve prosedürleri ele almak için sahip oldukları deneyime başvurabileceği önerisi sunuldu. Ayrıca, mektupta Türkiye'nin bu alandaki yükselişine vurgu yapıldı.

"Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."