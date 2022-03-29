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Dünya ABDli senatörlerden trajik İsrail talebi Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor
AMERİKA

ABD'li senatörlerden trajik İsrail talebi: Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor

ABD'li 68 Senatör, "İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını talep etti. BM; senatörlerin, 'itibarının sarsıldığını iddia ettiği İsrail'in' 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'tan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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Haber Merkezi AA
ABDli senatörlerden trajik İsrail talebi: Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor
İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'tan fazlası çocuk, 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 68 Senatör, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.

"SORUŞTURMA İSRAİL'E YÖNELİK ÖNYARGILARIN PARÇASI"

  • BM İnsan Hakları Konseyinin başlattığı savaş suçları soruşturmasının "İsrail'e yönelik önyargıların parçası" olduğunun öne sürüldüğü mektupta, "Bu soruşturma, İsrail'i suçlama, kötüleme ve ülkenin itibarını sarsma kampanyası için kaynakların orantısız kullanımıdır." görüşü paylaşıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ BOMBARDIMANDA 248 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'tan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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