ABD'li senatörlerden trajik İsrail talebi: Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 68 Senatör, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.
"SORUŞTURMA İSRAİL'E YÖNELİK ÖNYARGILARIN PARÇASI"
- BM İnsan Hakları Konseyinin başlattığı savaş suçları soruşturmasının "İsrail'e yönelik önyargıların parçası" olduğunun öne sürüldüğü mektupta, "Bu soruşturma, İsrail'i suçlama, kötüleme ve ülkenin itibarını sarsma kampanyası için kaynakların orantısız kullanımıdır." görüşü paylaşıldı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ BOMBARDIMANDA 248 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'tan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.