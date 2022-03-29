ABD'li senatörlerden trajik İsrail talebi: Savaş suçları soruşturması durdurulmalı itibarları sarsılıyor ABD'li 68 Senatör, "İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını talep etti. BM; senatörlerin, 'itibarının sarsıldığını iddia ettiği İsrail'in' 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'tan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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